Javi Varas anuncia su retirada del fútbol

Javi Varas (Sevilla, 10-09-1982) ha decidido poner fin a su carrera como futbolista profesional. Así lo ha anunciado en sus cuentas de redes sociales, donde ha asegurado que ya lo venía meditando, al estar esta temporada sin equipo tras una estéril temporada en el Huesca.

El ex portero del Sevilla lo ha explicado así. "Hoy me apetece expresarlo, aunque es algo que lleva ya un tiempo en mi cabeza. Hoy decido poner punto final a mi carrera como futbolista, no me ha hecho falta meditarlo mucho y lo hago convencido de que es el momento adecuado para hacerlo y con la conciencia tranquila de haber dado todo cada día por mejorar, crecer y ayudar a los que estuvieron a mi lado".

Javi Varas puede presumir de palmarés, pues en su trayectoria con el Sevilla (87 partidos con el primer equipo, entre 2008 y 2014), más otros 41 con el Sevilla Atlético en Segunda División) logró el ascenso a la categoría de plata en 2007, la Copa del Rey de 2010, como suplente de Palop, y la UEFA Europa League 2014, en la que alternó titularidad con Beto hasta las eliminatorias finales, hasta la del derbi concretamente.

Se retira Javi Varas, el niño sevillista que se convirtió en guardián de Nervión. ⚪️🔴¡Gracias por todo, Javi! 👏🔝#VamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 22, 2019

Memorable fue su gran noche en el Camp Nou, el 22 de octubre de 2011, cuando le detuvo un penalti a Messi en el minuto 95 que sirvió para que el Sevilla amarrara el 0-0. Aquella temporada, Marcelino le dio la titularidad en la Liga por delante de Palop.

En su agradecida despedida, les ha dedicado palabras a los equipos de sus inicios. "Gracias, fútbol, por hacer realidad el sueño que tenía de niño. Los sueños se cumplen, si trabajas duro y por supuesto si te acompaña la suerte", asegura, pasando a puntualizar esos equipos: "Gracias ED Pino Montano, PS Pablo Blanco, @adnervion1976 @adsjoseoficial @cd.alcala, mis inicios, fútbol humilde y con enormes valores humanos, ahí comenzó todo".

Y por supuesto, se va agradecido al equipo de su corazón. "Gracias a mi equipo del alma, @sevillafc, mi corazón pertenece a ti de por vida, pero un trocito de él también estará con el @celtadevigo @realvalladolid @udlaspalmas @granadacf y @sdhuesca, eternas gracias por confiar en mí y por dejarme formar parte de un pequeño trozo de vuestra historia".

En la élite de Primera y Segunda División, Javi Varas disputó un total de 298 partidos, siendo el Sevilla y el Sevilla Atlético la camiseta que más veces defendió. También lo hizo en Las Palmas (56 veces), Valladolid (41), Granada (38) y Celta (35).