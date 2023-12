Javier Aguirre recuerda su pésimo inicio en Osasuna para apoyar a Diego Alonso

Javier Aguirre tuvo un buen detalle hacia su colega de profesión Diego Alonso durante su comparecencia previa al partido entre el Mallorca y el Sevilla de este sábado (21:00). El mexicano dio su apoyo moral al uruguayo recordando dos circunstancias que los unen en su trayectoria como entrenadores: el mal inicio del primero cuando arribó a la Liga, hace ya más de 20 años, y su paso triunfal por el Monterrey, al que ambos hicieron campeón.

El vasco Aguirre, preguntado por la situación de su homólogo en Nervión, se retrotrajo hasta 2002. "Llegué a Osasuna -donde había sido jugador en la década de los 80 hasta una grave lesión- en 2002 y Patxi Izco me llamó y me fui solo porque no tenían dinero. En nueve partidos llevaba seis derrotas. Venía el Valencia de Benítez campeón y le dije a mi mujer que agarrara las maletas que nos íbamos. Y ganamos y aquí me tienes dando guerra todavía", explicó el técnico bermellón.

"El fútbol tiene estas cosas. Un resultado te da otra vida", continuó Aguirre. "Luego con ese equipo estuve cuatro años, me metí a UEFA, Champions, final de Copa, sacamos muchos canteranos... Conozco a Diego. Dirigimos al mismo equipo en México. Él fue campeón de liga (en realidad de la la Champions Concacaf en 2019) con Monterrey y yo de la Champions Concacaf (en 2021). Es un gran técnico para ser joven", aseguró ayer.

Sobre el partido ante el Sevilla

Además, Aguirre fue preguntado por la estadística en este siglo del Mallorca ante el Sevilla, que favorece a los nervionenses. "Ojala podamos romper esa estadística ante el Sevilla en un partido que será de mucha tensión, de mucha fuerza mental, de no equivocarse, de atreverse con personalidad para tener la pelota y para hacer cambios de 30 metros si es necesario", dijo Aguirre en rueda de prensa.

Sí reconoció que "el Sevilla está atravesando un momento complicado, como el nuestro". "Tienen un nuevo entrenador y les ha costado ganar. Han tenido lesionados, hay temas extradeportivos que ejercen cierto descontrol en la dirección deportiva, en la dirigencia. Pero es algo que no me atañe. Si noto que vienen, como nosotros, heridos y con ganas de ganar", añadió.

Aguirre insistió en que su equipo tendrá que realizar un partido "casi perfecto" ante la calidad de los jugadores que estarán enfrente. "No miro la clasificación, pero el Sevilla es un rival complicado. Tiene a un súper jugador como Rakitic, a Sergio Ramos, y qué voy a hablar yo de Ramos, a un delantero espectacular En-Nesyri, que tienen un remate de cabeza espectacular, probablemente, el mejor de la Liga", valoró.