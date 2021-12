Joan Jordán: "Ante el Lille aprendimos la lección, debemos jugar con tranquilidad"

Joan Jordán ha sido el encargado de anteceder a Julen Lopetegui en la rueda de prensa al Salzburgo-Sevilla. El mediocampista ha hablado de las sensaciones del equipo ante la trascendente cita, y ha hablado de ilusión y tranquilidad. "El equipo está muy animado, con mucha ilusión. Sabemos de la responsabilidad que tenemos, pero estamos muy centrados y con mucho ánimo. Debemos jugar con tranquilidad y estar centrarnos en el juego, en jugar bien".

Es un partido que tenemos que ganar, contra el Lille, la segunda parte leímos muy mal el partido, nos precipitamos, y aprendimos también ese día. Yo estuve en el campo y las sensaciones eran que no querían que pasaran esas cosas y pasaron. El equipo aprendió. Tenemos que ir con la máxima tranquilidad, con la máxima confianza, tenemos que ir a por todas, pero con un Sevilla reconocible, desde la tranqulidad y sin precipitarnos. Vamos a tener muchas opciones, pero partiendo de la tranquilidad, la ambición y la ilusión"

Un aspecto importante del partido es que será sin público. Pero Joan Jordán no cree que influya tanto. "Nunca se sabe, cada partido es distinto, no creo que sea una ventaja, es un partido de fútbol, ellos se centrarán en el juego y nosotros también. Ellos querrán a su público, igual que a nosotros nos gusta contar con nuestro público, pero una vez que no está sólo puedes centrarte en el juego, exclusivamente".