Joan Jordán: "Si somos reconocibles, somos un rival muy jodido"

Joan Jordán era uno de los principales protagonistas del Sevilla en el triunfo ante el Wolfsburgo por su gol y por el gran partido que hizo, lo que lo llevó a ser elegido el jugador más valioso del encuentro por la UEFA.

El catalán explicó perfectamente cómo se sucedieron las cosas en el plano táctico para superar a los alemanes. “Era un match ball para nosotros, éramos conscientes de lo que teníamos enfrente. Caímos con el Lille en una segunda parte que no nos gustó nada, pero nosotros lo comentamos, sabíamos que íbamos a tener opciones. Dependemos de nosotros y siempre lo digo, soy un pesado, pero si somos un Sevilla reconocible somos un equipo jodido", dijo el centrocampista en los micrófonos de Movistar.

"Hemos competido muy bien, no nos han creado peligro y hemos sumado un triunfo muy importante.Una de las claves es que nos han transitado muy poquito, hemos estado muy bien en la presión tras pérdida, cuando no era posible robar nos poníamos en un bloque medio-bajo que hemos cerrado bien por dentro y no nos crearon apenas peligro. Cuando no recuperamos tenemos que juntarnos, cuando nos transitan y nos corren somos un equipo vulnerable, nosotros lo sabemos. Nosotros hacemos hincapié en tener el balón pero cuando lo perdemos tenemos que ir a muerte a recuperarlo", insistía el futbolista.

Jordán no dudaba en dedicar su partido a su familia, en especial a su mujer, pero también a sus dos niños y a sus suegros, y prefería no hablar del partido de Salzburgo. "Primero Madrid. Déjame que disfrute de lo de hoy que esto va muy rápido y ya tenemos que pensar en el próximo partido de Liga en el Bernabéu. Ya habrá tiempo".