Joan Jordán: "Tengo la sensación de que toco clarísimo el balón ante Fekir y Mateu igual"

El centrocampista sevillista Joan Jordán ha sido entrevistado por Onda Cero Sevilla y no ha tenido problemas en entrar a analizar una de las jugadas polémicas del derbi con una entrada dura sobre el bético Fekir. El futbolista catalán, sin embargo, estimaba que había tocado el balón con claridad y que el árbitro, Mateu Lahoz, también observó lo mismo dentro del terreno de juego.

"Sinceramente, no tengo mucho que comentar. El feedback que te puedo dar desde dentro y te soy sincero, es que cuando dentro es que voy con la sana intención de ir al balón. Tengo la sensación de que toco el balón, pero clarísimo, y creo que Mateu, que está al lado tiene la misma sensación, de que ha ido duro, pero ha tocado clarísimamente el balón. Estamos en lo mismo de siempre, cuando cogen la imagen, te la paran, te la ponen a dos por hora, pues cada uno saca sus conclusiones. Pero yo creo que es una entrada en la que es verdad que voy duro, pero voy con la sana intención de recuperar el balón y en ningún caso de hacerle daño. Incluso, lo puedo tocar, pero el contacto es mínimo y en ningún caso eso es de expulsión. Pero es un tema en el que no me meto yo, que ha pasado y ya está", argumentaba Joan Jordán en su extensa explicación de la jugada que tuvo lugar ya en el segundo tiempo del derbi.

⚽️ | #SevillaFCJOAN JORDÁN, en @O_Deportiva de @MasdeunoSevilla, sobre la jugada con FEKIR en el derbi:🎙 “Tengo la sensación de que toco balón clarísimo”🎙 “Voy duro, pero no con la intención de hacerle daño”🎙 “El contacto es mínimo. No es para expulsión” pic.twitter.com/G8nq9H63aS — DEPORTES Onda Cero Sevilla (@O_Deportiva) November 11, 2021

El futbolista sevillista, además, también incidía en los buenos resultados que se han dado en los derbis para los suyos desde que él juega con la camiseta de los nervionenses. "Desde que estoy aquí se nos han dado muy bien los derbis, ojalá siga así", apuntaba antes de asegurar que "tengo muchísimas ganas de jugar un derbi en el Sánchez-Pizjuán con nuestra gente".