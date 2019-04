El mundo del fútbol se ha volcado con Joaquín Caparrós, justo después de que el utrerano haya desvelado que padece una leucemia crónica. "Tengo una leucemia crónica, no me impide mi profesión, puedo entrenar a diario. Quiero disfrutar de mi profesión. Tengo que dar las gracias a todos. No tengo tratamiento ni nada. A disfrutar la oportunidad que me ha dado la dirección deportiva y el presidente, estoy enchufado más que nunca y quiero seguir, indicó el técnico utrerano tras el partido, lo que ha provocado la reacción de jugadores, entrenadores y demás personas vinculadas al mundo del fútbol, que han enviado sus mensajes de ánimo a Caparrós a través de las redes sociales.

"El Real Betis envía toda la fuerza a Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla FC para superar la enfermedad. Mucho ánimo", exponía el club verdiblanco para dejar a un lado la rivalidad en un momento tan delicado como éste.

"Ánimo Joaquín Caparrós, no vas a estar solo en la batalla que ahora comienzas. Tienes el aliento y la fuerza de toda tu familia rojiblanca, la del Athletic. Eres un león y saldrás victorioso. Aupa Jokin! Goazen! Athletic Club", ha comunicado el Athletic, uno de los clubes que dirigió el utrerano.

"Esto es lo que está por encima de todo. La salud de todos y cada uno de nosotros. La importancia de darnos cariño, respetar e intentar ayudar al de al lado. Mucho ánimo y mucha fuerza Joaquín Caparrós. ¡Y a todos los que desgraciadamente están pasando por momentos como éste!", ha expuesto Ibai Gómez, jugador del Athletic que debutó en el primer equipo de la mano del utrerano.

"Moita Forza Míster! Os Deportivistas estamos contigo Joaquín Caparrós", escribía el Deportivo de La Coruña en su perfil oficial para mostrar su apoyo al técnico sevillista.

"Desde el FC Barcelona, cuenta con todo nuestro apoyo. ¡Muchos ánimos!", recogía el Barcelona en sus redes sociales.

Un exjugador sevillista como Diego Capel, también se sumaba a los mensajes de ánimo. "Mucho ánimo mister Joaquín Caparrós. Esa fuerza y garra tuya puede con todo! Hoy que más que nunca contigo", indicó el almeriense.