José Ángel, en espera de Marcao, único central disponible para el Santiago Bernabéu

A tres días del partido con el Real Madrid, Jorge Sampaoli apenas ha podido entrenar en la sesión de este miércoles con un central específico, que ni siquiera pertenece a la primera plantilla, José Ángel. Se da la circunstancia de que el defensa canterano quedó señalado al ser cambiado en el minuto 31 del partido ante el Valencia. Marcao es duda y Nianzou y Rekik están lesionados y Kike Salas será baja por sanción.

"Hablé con José porque es muy joven y tiene mucho futuro, estaba muy incómodo, lo vi muy superado y para que no siguiera en esa incomodidad preferí a un jugador con más experiencia. El equipo no ayudó tampoco para que José desarrollase sus mejores capacidades. Esto no cambia nada, es un jugador de mucho futuro. Le expliqué el porqué y sigo pensando que es un jugador de mucho futuro", dijo tras el partido Jorge Sampaoli en la sala de prensa. La afición aplaudió al chaval mientras este embocaba el túnel de vestuarios...

El técnico de Casilda ya dejó claro tras el sufrido empate ante el Valencia que cuenta con Marcao para el Santiago Bernabéu. O al menos es lo que pretende. Antes de su debut en el banquillo de Nervión, en esta segunda etapa, ya le pidió que forzara para jugar ante el Athletic, en el que fue su primer partido como entrenador desde su regreso a Nervión. Apenas llevaba una semana entrenando con el grupo, desde el domingo 2 de octubre, antes de su debut como sevillista. "Marcao se sentía mejor y yo le pedí que, por el momento que vive el equipo, necesitaba que protagonice. Me dijo que sí lo iba a hacer aunque el médico me dijo que corría algún riesgo por su problema físico. Él quiso seguir", dijo tras el Sevilla-Athletic.

Luego de debutar, por fin, ante el Athletic, Marcao volvió a ser titular en Dortmund y en Mallorca y se cayó de la convocatoria ante el Valencia por "fatiga muscular tras jugar tres partidos seguidos después de mucho tiempo": "No tiene lesión, sólo tiene una inflamación y esperamos tenerlo para el sábado", explicó el técnico tras el Sevilla-Valencia.

En el entrenamiento de este miércoles, Marcao no ha saltado al césped. Tampoco lo ha hecho Fernando, que se ha estado ejercitando en el gimnasio con su plan particular de readaptación a la competición después de superar una mononucleosis.

El medio centro brasileño reapareció con el grupo el domingo pasado, abriendo la espita de la esperanza para que pudiera jugar en el Santiago Bernabéu. Pero el lunes volvió a ausentarse del grupo Nianzou y Sampaoli dijo que no acudió siquiera a la ciudad deportiva: "Fernando se entrenó ayer (el domingo), hoy (lunes) sintió un malestar, se sintió mal y no pudo venir a entrenar, y no va a ser parte del juego mañana", explicó el argentino en la previa del partido ante el Valencia.

El regreso de Marcao se antoja más sustancial, dado que Nianzou se lesionó ante el Valencia (no hay parte médico oficial del club) y Kike Salas debe cumplir un partido de sanción por su expulsión en la polémica jugada final del partido. Mientras que Rekik sigue recuperándose de su lesión muscular desde el 1 de octubre, cuando sufrió una rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho, al lastimarse ante el Atlético de Madrid.