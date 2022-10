¿Es recurrible la roja a Kike Salas en el Sevilla-Valencia?

El Sevilla acudirá este sábado al Santiago Bernabéu (21:00) con el foco puesto en la defensa. Las bajas se acumulan de nuevo en la línea más débil de la plantilla. Marcao no entró en la convocatoria para el partido ante el Valencia, Nianzou sufrió una lesión muscular en la segunda parte y Kike Salas fue expulsado con una roja directa que podría ser recurrible a tenor de las imágenes. Además, José Ángel tuvo que ser cambiado y Jorge Sampaoli tuvo que explicarle las razones, por lo que puede estar tocado anímicamente, mientras que Rekik sigue lesionado.

De nuevo se le acumulan los problemas al Sevilla en la línea que más quebraderos de cabeza está dando por la errática planificación. La plantilla ya venía cogida con alfileres desde años atrás, con apenas tres centrales naturales en el grupo, Koundé, Diego Carlos y Rekik. Y la lesión de Marcao desde la pretemporada agravó un problema que no termina de solucionarse.

¡OJO! Última jugada del Sevilla - Valencia:En el momento en el que Justin Kluivert da el pase, el jugador del Valencia se encuentra en fuera de juego. Precisamente, justo cuando Kike Salas alcanza por detrás a Thierry Correia. pic.twitter.com/OmH94cikzJ — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) October 18, 2022

El problema tras la lesión de Nianzou y la duda sobre si estará Marcao a punto es que Kike Salas fue expulsado en la polémica jugada del final del partido. Podría mediar un recurso ante el Comité de Competición para quitarle la roja, porque se aprecia en las repeticiones que Kluviert dirige su pase a Diakhaby, que está en fuera de juego y hace por jugar aunque se interpone Jesús Navas, justo antes de que Kike Salas empuje a Thierry Correia, que no llegaba el pase por estar más atrasado y lo que hace es cambiar su trayectoria hacia la dirección del balón invadiendo la dirección del canterano, que efectivamente se lo quita de encima.

Tras revisar la acción en el VAR a instancias de De Burgos Bengoetxea, Soto Grado, que en principio pitó falta y roja a Papu Gómez por derribar a Kluivert fuera del área siendo último hombre, pitó penalti y roja a Kike Salas, cuando no era último hombre pues ya lo había adelantado Jesús Navas y además media ese fuera de juego previo por milésimas que no supo o no quiso ver. El riojano, llevado por la roja que anuló al Papu quizá, sacó inmediatamente la misma tarjeta al central canterano.

Sobre la última jugada del #SevillaValencia: es tarjeta roja al Papu,pero si se anula y se da ley de la ventaja,es fuera de juego porque el pase de Justin precede al penalti y la expulsión de Kike Salas. Puestos a cambiarlo todo,hay que cambiarlo bien. — Guillermo Sánchez (@gsanchez2011) October 18, 2022

Marcao, la duda

Al margen de ese posible recurso, Sampaoli ya dejó claro tras el sufrido empate ante el Valencia que cuenta con Marcao. O al menos es lo que pretende. Ya le pidió que forzara para jugar ante el Athletic, en el que fue su primer partido como entrenador desde su regreso a Nervión. Apenas llevaba una semana entrenando con el grupo, desde el domingo 2 de octubre, antes de su debut como sevillista.

"Marcao se sentía mejor y yo le pedí que, por el momento que vive el equipo, necesitaba que protagonice. Me dijo que sí lo iba a hacer aunque el médico me dijo que corría algún riesgo por su problema físico. Él quiso seguir", dijo tras el Sevilla-Athletic. Luego jugó en Dortmund y Mallorca y se cayó de la convocatoria ante el Valencia por "fatiga muscular tras jugar tres partidos seguidos después de mucho tiempo": "No tiene lesión, sólo tiene una inflamación y esperamos tenerlo para el sábado", dijo el técnico.

En cambio, no cuenta con Nianzou, que tendrá que someterse a pruebas médicas en el día de hoy para ver el alcance de lo que parece una rotura muscular, que sufrió antes de la hora de juego, en el minuto 57. "Puede estar lastimado, puede ser una lesión muscular", dijo del francés el técnico argentino.

Sampaoli también justificó el cambio de José Ángel en el minuto 31. Justificó el precoz cambio por Jesús Navas sin que mediase lesión así: "Estaba sufriendo en el partido y preferimos un jugador con mas experiencia como Jesús. Dejándolo lo íbamos a hacer sufrir más". "Hablé con José porque es muy joven y tiene mucho futuro, estaba muy incómodo, lo vi muy superado y para que no siguiera en esa incomodidad preferí a un jugador con más experiencia. El equipo no ayudó tampoco para que José desarrollase sus mejores capacidades. Esto no cambia nada, es un jugador de mucho futuro. Le expliqué el porqué y sigo pensando que es un jugador de mucho futuro", añadió en la sala de prensa.