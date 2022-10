Sampaoli: "Me quedo más tranquilo con el segundo tiempo"

Jorge Sampaoli, en una primera valoración ante las cámaras de DAZN, destacó la reacción y la vibración que puso el Sevilla en la segunda parte, en la que pudo ganar pero también perder al final. "Después de un mal primer tiempo ha habido un segundo tiempo vibrante y ha estado bien el equipo. Pudimos haber ganado tranquilamente. Me quedo con la convicción que ha tenido el equipo en la segunda parte", dijo el técnico.

"Hubo un tiempo para cada equipo. Creo que en el segundo tiempo fue muy superior el Sevilla y creo que fue la mejor expresión del equipo desde que llegamos nosotros, por lo menos 45 minutos donde generó muchas chances, generó muchos remates y tuvo mucho infortunio para haber marcado, porque tuvo mucha superioridad. Y al final casi lo termina perdiendo. Pero el objetivo de buscar todo el tiempo el arco rival me pareció lo más rescatable", argumentó el argentino en la sala de prensa.

"Queda mucho por recorrer y mucho por mejorar, así que tenemos que acelerar en el tiempo para esas mejoras. En el primer tiempo la presión del rival nos incomodó, pero tampoco generó tantas ocasiones y nosotros sí generamos muchas. Creo que en la segunda parte jugamos mucho mejor que en Mallorca los 90 minutos en Mallorca. Hay que desglosar el análisis para que al próximo partido lleguemos con mejor forma", abundó ya en la segunda parte.

El argentino no quiso entrar a valorar que ocurrió en esa jugada en la que Soto Grado primero pita falta y expulsa a Papu Gómez y luego, tras revisar el VAR, pita penalti y saca la roja a Kike Salas. "Me coge muy lejos, son cosas que tendrán que valorar los instancias arbitrales".

Charla con José Ángel

Además, justificó el precoz cambio de José Ángel en el minuto 31, cuando fue sustituido por Jesús Navas sin que mediase lesión. "Estaba sufriendo en el partido y preferimos un jugador con mas experiencia como Jesús. Dejándolo lo íbamos a hacer sufrir más". "Hablé con José porque es muy joven y tiene mucho futuro, estaba muy incómodo, lo vi muy superado y para que no siguiera en esa incomodidad preferí a un jugador con más experiencia. El equipo no ayudó tampoco para que José desarrollase sus mejores capacidades. Esto no cambia nada, es un jugador de mucho futuro. Le expliqué el porqué y sigo pensando que es un jugador de mucho futuro", añadió en la sala de prensa.

Marcao y Nianzou

También dijo que Marcao no entró en la convocatoria por fatiga muscular "tras jugar tres partidos seguidos después de mucho tiempo": "No tiene lesión, sólo tiene una inflamación y esperamos tenerlo para el sábado", mientras que tuvo que cambiar en la segunda parte a Nianzou por una contractura muscular. "Puede estar lastimado, puede ser una lesión muscular", dijo del francés.

Ya centrado en el análisis del partido sí quiso ver algún matiz positivo. "En el segundo tiempo sí subimos muchos peldaños. Fuimos arrolladores y generamos ocasiones de gol. Me quedo más tranquilo con el segundo tiempo", dijo Sampaoli, que vio un "primer tiempo muy confuso". "Intentamos a poner más abajo a jugadores de buen pie (Isco), pero no lo logramos, falló lo comunicación con la pelota", añadió.

Cambio de sistema

En la segunda parte, Sampaoli estrenó a defensa de cuatro su habitual zaga de tres. "Venimos jugando siempre con un mismo esquema, lo quisimos repetir, pero lo tuvimos que modificar porque ese esquema generó facilidades para el rival. Este partido fue muy incómodo y lo modifiqué para generar otro tipo de sensaciones para los futbolistas".

El técnico de Casilda explicó por qué hizo los cambios al descanso y muy pronto en la segunda mitad. "Queríamos sacudirnos la presión del Valencia y cambiar la imagen del equipo. El segundo tiempo mejoramos y sometimos a un rival que defiende bien. Es un equipo físico y le generamos ocasiones desde los costados. Y hoy en el segundo tiempo dio la mejor versión del equipo desde que estoy acá. Lo pudimos perder al final, pero por algo muy raro". "El Valencia ya no quería nada y habría sido tremendamente injusto que lo hubiera ganado", añadió sobre el penalti que paró Bono.

También habló de la necesidad de adaptarse a la inmediatez de la competición, sin receso, sin margen. "No hay proceso. Desde que hemos llegado tenemos que jugar cada tres días y debemos intentar diagnosticar las situaciones que tiene el equipo que tienen que ver con la realidad individual y colectiva y emocionalmente estamos en mejor situación. Hay cosas que corregir y mejorar, obviamente".