La Junta de Accionistas del Sevilla, en directo: la Mesa no permite votar a Del Nido

El Sevilla FC SAD celebra este lunes en el hotel Meliá Los Lebreros (18:00 horas) la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la tercera solicitada por José María del Nido Benavente y que va a consistir en su primer gran enfrenamiento contra su hijo, José Maria del Nido Carrasco. Para éste será su primera Junta como presidente, en la que tendrá que lidiar fino para contener la voraz oratoria de su progenitor, que promete guerra en unos cuantos puntos candentes del orden del día.

La operación financiera de crédito firmada por el club hace sólo unos días de 108 millones de euros será uno de ellos cuando está fijado como uno de los puntos del orden del día, a petición del ex presidente, votar que para cualquier operación económica sea necesario la aprobación de la Junta.

También el asunto de la remuneración del consejo de administración, a cuya propuesta de que las retribuciones tengan una parte fija y una parte variable según los objetivos deportivos y financieros ha anunciado que se unirá Accionistas Unidos.

El tema de la obra de construcción del nuevo estadio es otro tema que generará polémica. Del Nido Benavente solicita que el consejo no tenga tampoco facultad sin aprobación de la Junta para tocar un ladrillo del Sánchez-Pizjuán.

En estos puntos, a no ser que el consejo se acoja al pacto alineando los votos de la familia Del Nido con Sevillistas de Nervión (cosa que no ha hecho en las dos últimas Juntas en las que no ha sacado adelante las cuentas), el ex presidente tiene mayoría para sacarlos adelante.

Distinto será el del cese del consejo, ya que hasta diciembre de 2024 está vigente la agrupación de acciones que Del Nido hizo en 2018 por el derecho de representación de las minorías y a la que se agarra el consejo para no dejarlo votar en los puntos que tengan que ver con los miembros del mismo.