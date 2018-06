Kalinic, una inversión de riesgo

El Sevilla no se va a volver loco con Nikola Kalinic. O no debería. El croata había irrumpido con fuerza en la lista de candidatos para reforzar la delantera, pero las circunstancias se están rodeando para que se retire de la puja o al menos, para que lo sopese. Para empezar el jugador abandonó ayer la concentración de Croacia en el Mundial por lo que en principio esconde un acto de indisciplina. El diario Sportske Novosti aseguró que el futbolista del Milan había sido expulsado de Rusia por negarse a jugar cuando su seleccionador, Zlato Dalic, iba a sustituir a Mandzukic en el minuto 84. Dalic en un principio al acabar el encuentro declaró que Croacia, que ganó por 2-0 a los africanos, se marchaba sin lesionados, pero “con un problema”. Sin embargo, ayer justificó su decisión por un problema de espalda que le había impedido jugar varios amistosos.“El jugador indicó que no estaba listo para jugar porque sintió un problema en la espalda que ya acusó anteriormente contra Brasil e Inglaterra y que reapareció durante el entrenamiento. Lo acepté con tranquilidad y como necesito jugadores en condiciones y sanos, tomé esta decisión”, dijo el técnico balcánico.Pero este asunto, que de alguna manera es menor y que impide que el jugador pueda revalorizarse en el Mundial, no debe afectar a las intenciones del Sevilla si no se añaden a otros factores. El club nervionense quiere una cesión y aceptaría incluir una opción de compra obligatoria, pero con algunos matices ya que Kalinic no viene de una gran temporada y tiene 30 años, mientras la entidad rossonera tiene pinta de que se va a mantener firme en su posición de reclamar al menos los 20 millones que debe abonar a la Fiorentina como pago obligado tras una cesión a cambio de otros 5 millones. “Lo de Kalinic y Silva está en marcha. Pero no vamos a regalar a nadie. No retendremos a nadie en contra de su voluntad, pero tenemos que tener ofertas adecuadas”, ha dicho Massimiliano Mirabelli, director deportivo.