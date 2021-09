Un apretón al compromiso

El sevillismo hace una semana estaba preocupado por la continuidad de Jules Koundé en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Ahora, después de los últimos acontecimientos, lo puede estar por su compromiso con el club una vez que ha visto pasar el tren del campeón de Europa, de la Premier League y de los petrodólares del Chelsea.

La expulsión del defensa con Francia el pasado miércoles, dejando a su selección con diez jugadores en una acción en un córner, sin peligro aparente para su portería, puede ser una señal de que anda un poco descentrado. Él mismo alegó ante el Sevilla no estar bien anímicamente para no viajar con el equipo a Elche en la última jornada de Liga celebrada.

Sin embargo, todos coinciden en que se trata de algo pasajero e incluso sus compañeros le restan importancia. Pero ello no quita que haya dudas en un año en el que, además, Lopetegui sólo tiene tres centrales, y sólo dos de ellos con calibre de titulares.

Diego Carlos puede ser uno de los jugadores del Sevilla que mejor conoce a Koundé, quien está claro que está pasando por un momento especial. Sin embargo, y pese al episodio reciente de su expulsión con Francia, el brasileño asegura que ya ha cambiado el chip y que está centrado en el Sevilla.

“Koundé es un gran amigo, un excelente jugador, de los mejores defensas que hay. He hablado mucho con él, viene creciendo y está preparado para competir en cualquier club, pero ya tiene la cabeza en el Sevilla. He hablado con él y está más tranquilo”, comentó Diego Carlos en una entrevista en Radio Marca en la que ha repasado la actualidad del Sevilla y sus objetivos individuales.

Uno de los capitanes, Ivan Rakitic, decía paralelamente que piensa mantener una conversación con él a la vuelta de su paso por su selección. “Es un chaval, con 22 años, muy joven. Lleva unos años espectaculares aquí, por eso llama el interés de grandes clubes con esas cantidades. Eso se lo ha ganado él con su juego. Lo más importante es que entienda que eso ya ha pasado”, decía el suizo-croata en ElDesmarque.

“Ojalá a la vuelta de su selección podamos tener un momento para poder hablar, sinceramente, para que sepa que tiene la confianza de nosotros, que somos su segunda familia. Es muy importante para nosotros. Lo primero que necesitamos es que él se sienta a gusto, que esté a tope y que sepa que todo lo que hacemos, lo hacemos juntos”, añadía con una naturalidad increíble el centrocampista y uno de los pesos pesados en el vestuario del equipo nervionense.

Rakitic incidió en la importancia que cada una de las piezas del equipo tiene en el todo que es el colectivo. “Todo lo bueno para el equipo será bueno para él mismo. Lo importante para él es que se terminó, ya está. No puedo decir otra cosa. Más contentos no podemos estar pero igualmente habría estado si hubiera conseguido ese paso de salir. Pero ya que está, el foco es el Sevilla”, añadió, y precisó que “no le ayuda ahora estar con la cabeza baja, triste o enfadado. Tiene que levantar el ánimo”, aclaró.

Mucho se ha comparado la situación actual de Koundé con la de Daniel Alves en 2007, cuando también vio frustrado un traspaso con un contrato muy importante con el Chelsea por la negativa del club a aceptar la oferta. El brasileño, como el francés, también presionó negándose a viajar con el equipo a Atenas para un partido de previa de Champions, pero poco después el fallecimiento de Puerta cambió el panorama de muchas cosas.

Daniel Alves se quedó un año más antes de su marcha al Barça y también estuvo un tiempo con la cabeza en otro sitio, protagonizando expulsiones y penaltis en contra, como en Villarreal o Almería.