Koundé explica por qué prefirió al Barcelona de Xavi que al Chelsea de Tuchel

El traspaso de Koundé fue el culebrón del verano en la actualidad del Sevilla y el mercado de fichajes. El futbolista estuvo a punto de irse al Chelsea e incluso hubo un principio de acuerdo entre los clubes, por 55 millones de euros más cinco en variables. Pero finalmente fue al Barcelona, por 50 millones de fijo y 10 en variables de rendimiento.

Se demostró que la voluntad del futbolista, a veces, es clave. Sobre todo en este caso, en el que Koundé ya tenía la promesa del Sevilla de atender una oferta suculenta después de que rechazara la del Chelsea del verano anterior y la del Manchester City de hace dos veranos.

Ahora, en una entrevista en L'Equipe durante su concentración con la selección de Francia, ha explicado los motivos de su elección. "Hablé con Tuchel y también sentí que tenía ganas de hacerme ir, pero simplemente preferí el discurso de Xavi".

¿Y por qué prefirió el discurso del entrenador del Barcelona? "Cuando hablé con él (Xavi) me dijo que mis cualidades se corresponden con su plan de juego, comenzando desde atrás, jugando alto, usando mis cualidades de velocidad y anticipación. Me vio en este sistema y yo también, me vi en este equipo que vi hacer un ascenso bastante loco en la clasificación".

Y puso el ejemplo de cómo evolucionó el Barcelona una vez que Xavi se hizo con las riendas a mitad de la temporada pasada. "Con el Sevilla lo aventajábamos quince puntos a mitad de temporada y el Barça, con Xavi, hizo una segunda parte de la temporada soberbia. Lo vi jugar mucho, vi los cambios que hizo y en qué dirección iba. Me gustó", dijo Koundé.

Además, el internacional francés aseguró que ya ve el proyecto del Barcelona bien consolidado. "Vengo a un proyecto que yo no llamaría reconstrucción, porque ya tenemos un equipo competitivo, si no un repunte. Me interesaba formar parte de esta nueva ola, en busca de títulos, y volver a poner al Barça donde siempre ha estado, entre los mejores. Luego estaba la conversación con el entrenador. Hablamos de fútbol, principalmente. Sentí una confianza real, un conocimiento real de mi juego y mis cualidades", argumenta el ex sevillista.