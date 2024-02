LaLiga se pone del lado del Sevilla en el asunto de Real Madrid TV

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha tomado partido en la denuncia que el Sevilla realizó el pasado sábado sobre las coacciones que la televisión oficial del Real Madrid realiza sobre los árbitros con comentarios sobre sus decisiones, el último antes del partido de los de Quique Sánchez Flores en el Santiago Bernabéu condicionando de alguna manera las decisiones de Díaz de Mera y González Fuertes.

El máximo responsable de LaLiga ha avanzado este martes que la patronal va a sumarse a la denuncia del Sevilla. "Nosotros, en poner una denuncia, no estamos legitimados, pero ha sido el Sevilla, pero nos vamos a personar porque creemos que lo de Real Madrid TV es un tema que, como ellos mismos dijeron tras el partido ante el Almería, es lo que ellos quieren (justicia). No es que sea una cosa de libertad de expresión, sino que en el ámbito del deporte va contra el buen orden deportivo", explicaba Tebas en la presentación de un proyecto de LaLiga para los futbolistas en el momento de retirarse que lleva por titulo Preparados.

El presidente de LaLiga insistía en que el Real Madrid tiene que cambiar su actitud con la línea editorial de sus medios oficiales. "Está bien la crítica y decir que a veces las cosas no están bien, pero ya constantemente el recochineo, todas las semanas, la superioridad con eso lo haremos cuando queramos porque ese es el mensaje que dicen. Yo soy madridista, como club señor que ha sido el Real Madrid no puede ser ese su argumento, constantemente, es mi opinión", recalcaba.