El Sevilla denuncia ante Competición el señalamiento del árbitro Díaz de Mera por Real Madrid TV

El Sevilla ha denunciado este sábado, víspera del partido en el Santiago Bernabéu, el señalamiento que ha vuelto a realizar Real Madrid TV sobre el árbitro del partido, como ya hiciera asimismo con De Burgos Bengoetxea antes del encuentro de la primera vuelta.

En aquella ocasión, el club se limitó a realizar una réplica indirecta a través de sus redes sociales sobre el respeto que los clubes deben al colectivo arbitral, ante otro intento espurio de influir en sus decisiones durante el partido. Y recordó, por ejemplo, el famoso gol ilegal de Breitner que dio el empate al Madrid en Nervión en 1975.

Es una práctica habitual de Real Madrid TV, permitida hasta ahora por las instituciones que deben regir por el buen orden en el fútbol, que antes de los partidos emita reportajes en los que denuncia los errores que, según la subjetiva opinión de los redactores de la televisión oficial madridista, cometió el árbitro designado para su siguiente partido.

Esta semana volvió a hacerlo cuando se conoció la designación de Díaz de Mera y González Fuertes (VAR) para el encuentro contra el Sevilla, pese a que el equipo blanco no ha perdido ningún partido de los seis que le digirió el colegiado el manchego (cinco victorias y un empate).

"Díaz de Mera no aplicó el mismo criterio a la hora de sancionar faltas y sacar amarillas y no vio un agarrón clamoroso a Brahim dentro del área del Alavés", denunció Real Madrid TV, que fue muy duro también con González Fuertes, un árbitro que no anda sobrado de prestigio... Por ejemplo, recordó ese reportaje varios penaltis que el asturiano no vio como asistente de VAR en temporadas anteriores: un agarrón de pelo de Laguardia a Marcelo contra el Alavés u otro sobre Mendy contra la Real Sociedad.

El texto de la denuncia del Sevilla

Así reza el comunicado íntegro del Sevilla:

Sevilla FC ha procedido a denunciar este sábado mediante un escrito, ante el Comité de Competición de la RFEF, la campaña de persecución y hostigamiento hacia el Sr. colegiado Díaz de Mera, designado como árbitro principal del partido de mañana entre el Real Madrid y el Sevilla FC, así como hacia el colegiado González Fuertes, árbitro designado para el VAR, a través de Real Madrid TV, televisión oficial del Real Madrid.

El Sevilla FC quiere, de manera formal, denunciar los presentes hechos ante los estamentos federativos, al objeto de que se valore si estos hechos pueden ser considerados como infracción del Reglamento General de la RFEF o cualquier otra normativa que le sea de aplicación.

El club desea, igualmente, reiterar su más enérgica condena ante estos comportamientos y campañas orquestadas para socavar la imagen del estamento arbitral, haciendo un grave daño al fútbol español y poniendo en tela de juicio la integridad de la competición