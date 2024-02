Real Madrid TV pone en la diana a Díaz de Mera, árbitro del domingo ante el Sevilla

La televisión oficial del Real Madrid ha vuelto a cargar contra los árbitros de turno y ahora ha puesto en la diana a Díaz de Mera y González Fuertes (VAR), designados para el encuentro contra el Sevilla pese a que el equpo blanco no conozca la derrota en los seis partidos que el manchego le ha dirigido (5 victorias y un empate).

“Díaz de Mera no aplicó el mismo criterio a la hora de sancionar faltas y sacar amarillas y no vio un agarrón clamoroso a Brahim dentro del área del Alavés”, denuncia Real Madrid TV, que carga con mucha más dureza contra González Fuertes, recordando varios penaltis que el asturiano no vio desde la sala VOR en temporadas anteriores, como un agarrón de pelo de Laguardia a Marcelo en una derrota del Madrid ante el Alavés en el Di Stéfano o otro cometido sobre Mendy en un choque contra la Real Sociedad en Anoeta.