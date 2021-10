Lamela, a LaLiga: "Me siento en mi mejor momento de madurez"

Erik Lamela cayó de pie en el Sevilla desde su mismo debut, el 15 de agosto ante el Rayo Vallecano, con dos tantos, a los que sumaría otro en Getafe, el de la victoria sobre la bocina. En una entrevista para @LaLiga, habla de aquel estreno triunfal, de su momento y de las perspectivas que tiene.

"Fue inolvidable, un día que voy a recordar para siempre, mi debut en el club, el primer partido, ganando, haciendo goles", dijo sobre aquel Sevilla-Rayo en el que hizo el 2-0 y el 3-0. Uno como jugador cuando ficha con un club y sueña que sea de esa manera. Fue muy lindo, lo disfruté mucho y mi familia también".

El mediapunta argentino procedente del Tottenham, donde estuvo ocho temporadas, considera que está en un momento de madurez ideal."Personalmente me siento en mi mejor momento en el sentido de madurez. Considero que todos estos años me sirvieron de experiencia para crecer, como jugador, como persona".

🗣 "Cuando un jugador ficha por un club, sueña con tener un debut como el mío con el @SevillaFC en #LaLigaSantander".📽 Conoce más a fondo a @ErikLamela en su entrevista en #LaLigaWorld. pic.twitter.com/NdYMrQ44Ow — LaLiga (@LaLiga) October 10, 2021

Lógicamente, este inicio y las perspectivas de mejorar en el Sevilla son muy halagüeñas, aunque ahora debe confirmar ese gran arranque. "Me encuentro en un momento en que caí en este lugar y estoy ilusionado, contento de estar acá y no queda más que aprovechar jugando al fútbol", dijo el jugador nacido en Carapachay hace 29 años.

Montiel, Acuña, Papu y él forman la colonia argentina en el Sevilla, algo que también valora. "Desde que llegué me recibieron muy bien, a muchos los conocía ya de hace muchos años y coincidir acá es algo muy lindo", reconoció.

No obstante, hizo extensivo el buen ambiente que reina en el Sevilla: "Tengo muy buena relación igualmente con todo el equipo. Me llevo bien y me recibieron bárbaro todos, es un grupo de gente increíble, pero siempre que haya argentinos bienvenido sea también".

Por último, envió un mensaje de buenas perspectivas, sobre la idea de juego colectivo y sacrificio común que prima en el Sevilla: "Es un equipo muy solidario, en cada uno lucha siempre en base al equipo y eso es algo que al final nos va a dar muchas satisfacciones".