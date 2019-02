Immobile: un nómada que halló su hogar

Si hay un futbolista al que le entraría como un guante el calificativo de culillo de mal asiento, ése podría ser Ciro Immobile... hasta que llegó a la Lazio. En el conjunto lazial el rey del gol ha hallado su reino, su hogar, el imperio que se llevó años buscando sin suerte. Sólo en Italia ha jugado en multitud de equipos. En los dos de Turín, por ejemplo, primero en la Juventus. Pasó por el Genoa, el Siena, el Grosseto, el Pescara... Desde que salió de las categorías inferiores del Salerno y tras pasar por la cantera del Sorrento, el nómada italiano viajó sin parar hasta llegar a Dortmund. Tras ser pichichi de la Serie A con el Torino en 2014 lo fichó el Borussia y de ahí pasó el Sevilla, antes de volver al Torino y de aquí a la Lazio. Y ahí se quedó...

Ciro Immobile (Torreannunziata, Nápoles, 20-02-1990) tuvo que volver a Italia para triunfar y sacar el capocannoniere que siempre llevó dentro. Monchi vio su potencial e instó al Sevilla a realizar una fuerte apuesta en el verano de 2015. José Castro dio el plácet al desembolso de 11 millones de euros, después de la marcha de Bacca al Milan por 30. Pero luego llegó Fernando Llorente, otra gran apuesta, y ya estaba en el equipo Gameiro, con la promesa de que tras la salida del colombiano se convertiría en el hombre franquicia del equipo de Unai Emery. Aquel curso, Immobile no sólo tuvo que luchar con el prestigio de Llorente, que llegó cedido por la Juventus, sino con la realidad de Gameiro: el rapidísimo delantero francés encajaba perfectamente en el sistema de juego de Emery y la vorágine competitiva de aquel Sevilla. Marcó 29 goles en 52 partidos. Fue su récord en la élite.

Cada futbolista tiene su contexto y el propio Gameiro vio cómo su salida al año siguiente camino del Atlético no tuvo el fruto deportivo esperado. Todavía intenta volver a sus mejores días en el Valencia. Immobile, en cambio, después de ser cedido en enero de 2016 al Torino, fue traspasado por el Sevilla a la Lazio por 9,5 millones de euros aquel verano. Y allí se encontró con el que sería su mejor pareja de baile: el también ex sevillista Luis Alberto, que halló en Roma el asiento que también venía bucando desde que salió en el verano de 2013 del Sevilla rumbo a Liverpool a cambio de 9 millones de euros...

En el Sevilla, siempre por detrás de Gameiro e incluso Llorente en las prioridades de Emery, marcó 5 goles en 15 partidos. Muy recordado fue el primero de la remontada ante el Real Madrid (3-2). En la cesión al Torino sumó otros cinco goles en 14 citas. Y en la primera temporada en la Lazio, Immobile duplicó esa cifra: 26 goles y seis asistencias en 41 partidos. El capocannoniere del Torino antes de irse a Alemania, donde tampoco encajó, eclosionó bajo el pabellón celeste del Olímpico romano. Ahora Monchi es su archirrival en Italia.

En la temporada pasada, toda Europa conoció el peligro letal de la pareja Luis Alberto-Immobile. Sus cifras producen escalofríos. El napolitano, que repitió como capocannoniere en la Serie A con 29 goles, marcó 41 en total y dio 11 asistencias. El gaditano logró 12 tantos y 21 pases de gol. Entre ambos, 53 goles y 32 asistencias...

Esta temporada sus números han bajado un poco. Pero ahí andan ambos. Immobile lleva 15 goles y siete asistencias en 28 partidos. Luis Alberto sólo ha marcado un gol, pero suma cuatro asistencias. No se sabe qué habría sido de ambos si Marcelo Bielsa no hubiese dimitido como entrenador nada más fichar por la Lazio en 2016. Siguió el interino Simone Inzaghi, que vio en estas dos almas libres sureñas la fórmula de la creatividad y la pegada. Difícil de fijar, el inquieto Immobile no hace honor a su apellido y Luis Alberto le ofrece vías para su libertina ansia goleadora. El próximo miércoles cumple 29 años. El capocannoniere querrá celebrarlo en Nervión.