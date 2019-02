Luis Alberto: "Tenemos hambre después de lo del año pasado"

Luis Alberto afronta un partido distinto, muy especial para él, por su pasado en el Sevilla, donde estuvo entre los 12 y los 22 años. El futbolista de San José del Valle es clave en la Lazio, que quiere desquitarse de la dura eliminación en la Europa League el año pasado ante el Red Bull Salzburgo, que remontó un 4-2 en la vuelta de cuartos de final (4-1). "Tenemos hambre después de lo del año pasado y estamos mentalizados para dar un pasito más. El equipo ha crecido mucho en este último mes y nos hacía falta, porque estos meses son muy importantes", dijo en SFC Radio.

El mediapunta gaditano reconoció que es un partido distinto por poder enfrentarse al Sevilla. "Es especial por el pasado y por las ganas que tenía de volver a jugar allí. Es cierto que es un partido más, pero para mí sí es un poco más especial".

Además, reconoció que tenía ganas de este reencuentro y de volver a Sevilla incluso antes el sorteo. "Tenía en mi cabeza que al 80% nos tocaba el Sevilla y el otro 20% el Betis. Por una u otra parte sabía que iba a volver a Sevilla y tengo ganas de jugar en el Sánchez-Pizjuán, la que fue mi casa. Estará toda mi familia y mis amigos y eso siempre da un puntito más de motivación, que tengo que aprovecharlo en este momento de mi carrera".

Evidentemente, el ex canterano conoce perfectamente al equipo de Pablo Machín. "el Sevilla es un equipo muy parecido a nosotros, con un mediocampo fuerte. Creo que todo dependerá del momento de Banega, Sarabia y Franco Vázquez. Si ellos están bien, el Sevilla funciona a más nivel. Sabemos que son de los mejores equipos en eliminatorias y más en la Europa League, pero ".

Por último, habló de su evolución como futbolista y de su eclosión en las filas de la Lazio. "Me mentalicé de que no valía lo que estaba haciendo para jugar en la élite. He pulido bastantes cosas y estoy contento, pero puedo dar un pasito más para seguir disfrutando. Éste es el sueño que tenía de pequeño y lo estoy consiguiendo".