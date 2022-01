La extraña vinculación de Lo Celso al Sevilla

Queda una semana justa para que termine el mercado de enero, cuyo plazo expira en España el próximo lunes a las doce de la noche. Y hasta entonces se pueden seguir dando todo tipo de movimientos... y especulaciones, algunas casi insostenibles. Es lo que ha ocurrido con la extrañísima vinculación de Giovanni lo Celso al Sevilla, que más bien responde a la necesidad del Tottenham Hotspur de colocarlo en el mercado.

Según el analista inglés Alasdair Gold, que se define en Twitter como "corresponsal para el Tottenham Hotspour para (el sitio) Football.London" (sic), el centrocampista Lo Celso interesa al Sevilla. El ex futbolista del Betis apenas tiene protagonismo en el Tottenham de Antonio Conte (sólo ha jugado 9 partidos en la Premier este año) y por ahí podría llegar la filtración de que ha sido ofrecido a distintos clubes que están rastreando el mercado en busca de futbolistas ofensivos.

A piece on Antonio Conte's Spurs selection calls at Chelsea and the final week of the transfer window, including the decision on Lo Celso who I understand Sevilla are keen to sign, Paratici's love of Weston McKennie and Traore, plus Ndombele, Dele & more. https://t.co/PFAMey8xHw