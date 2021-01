Lopetegui: "Lo de Diego Carlos es de un contexto que no podemos controlar"

Julen Lopetegui ha atendido a la prensa tras el entrenamiento previo al partido ante el Alavés,que debió retrasar de la mañana a la tarde por el caso positivo de Diego Carlos. Ese cambio de planes de hoy afecta al viaje, también pospuesto a mañana por la mañana a las once (el encuentro es a las 21:30). Entraba a opinar sobre la baja del brasileño: "El jugador está asintomático, está fuerte, y el equipo asumiendo una dificultad más con naturalidad, forma parte de este contexto que no podemos controlar y hay que adaptarnos a un partido tremendamente exigente, ante un rival con entrenador nuevo y un buen equipo, interesante, que nos va a obligar a hacer las cosas muy bien".

No quería lamentos el de Asteasu, que aboga por mirar hacia delante: "Lo del cambio de planes y retrasar el viaje es inevitable ya, tenemos que centrarnos en nosotros, en las cosas que podemos hacer, las que no podemos cambiar hay que asumirlas, son muchas desde el principio de la temporada, hay que superar estas dificultades porque enfrente vamos a tener un rival muy complicado que nos obligará a hacer un gran desempeño futbolístico para ganar".

Y la de Diego Carlos puede que no sea la única baja, pues algún jugador, cuya identidad no quiso desvelar, anda tocado y hasta mañana no se sabrá si podrá subirse al avión: "Hemos tenido algún problemilla más, pero lo valoraremos de aquí a mañana, tenemos a algún jugador más en duda".

Prosiguió con su habitual rosario de piropos al rival de turno: "Tienen un buen entrenador como Abelardo, que conoce muy bien el club adonde va y conoce la plantilla, tiene buenos futbolistas, es un equipo agresivo que va a querer explotar sus armas, puede jugar 4-4-2 o con un centrocampista más. Todos los partidos son complicados, en todos hay que picar piedra y trabajar mucho, hay muy poca distancia entre los equipos y todos se juegan mucho. Con diez, ante el Atlético estuvo hasta el final, con diez le empató a la Real y al Madrid le ganó fuera, y en su campo es aún más competitivo. El partido del año pasado (0-1) no tiene nada que ver con el de ahora.

Insistió en el exigente contexto en el que se mueve su equipo esta temporada: "Estamos compitiendo en todas las competiciones, jugando desde el 18 de septiembre cada tres días, es nuestra realidad, y nos lo tomamos con la máxima ilusión por mejorar y al mismo tiempo consolidar las cosas que hacemos bien".

Finalmente, se le preguntó sobre la información procedente de Inglaterra apuntando que el West Ham pretende a En-Nesyri: "No hago caso de informaciones que no son reales ni ciertas, no nos centramos en rumores y estamos centrados en el partido en Vitoria, la ilusión que nos genera y la ambición que tenemos".