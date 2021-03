Lopetegui: "Hemos desperdiciado la primera parte, la derrota es merecida"

Julen Lopetegui ha reconocido que el Sevilla ha realizado un mal partido, sobre todo en la primera parte, y que la derrota "es merecida". "Es cierto que hemos entrado mal al partido. La primera parte la hemos desperdiciado. Ellos han hecho su partido y no hemos sido capaces de buscar soluciones y no hemos hecho un buen partido. Ésa esa es la realidad", ha dicho en la sala de prensa del Martínez Valero tras la derrota ante el Elche (2-1).

El entrenador del Sevilla cree que se trata sólo de un bache futbolístico. "Se habla físicamente, anímicamente... Futbolísticamente no hemos encontrado soluciones y hemos ido un poco a remolque en esa primera parte. Pero en la segunda teníamos la idea de cambiar esa dinámica, de buscar soluciones. Lo que ocurre es que nos han metido dos goles en un saque de banda y en un balón parado evitables y luego creo que hemos terminado echándole mucho corazón, pero no ha sido suficiente".

Eso sí, no pone paños calientes a la derrota, que ve completamente "merecida". "Creo que hemos perdido de manera merecida. Tenemos que mejorar, tenemos que seguir adelante, mirar lo siguiente que toca, que es la Champions, pero siendo conscientes de que para salir de la situación hay que mejorar algunas cositas. Tenemos que hacerlo sin ninguna duda".

Segundo bache de la temporada: "En una temporada hay momentos mejores, momentos peores. Ya nos pasó un momento así al inicio de la temporada y tenemos que ser capaces de todos juntos seguir para delante mejorando cosas, por supuesto".

Qué le pasa al Sevilla: "Yo separaría los partidos anteriores, hemos jugado con el Barcelona, y llevamos al límite al mejor Barcelona de la temporada. Hoy no hemos estado bien. Yo separaría ambos momentos, Podríamos buscar mil excusas pero no lo vamos a hacer. Venimos de un momento complejo, tenemos el tiempo que tenemos para recuperar, realmente nos están pasando cosas, Pero eso no es óbice para haber hecho un partido mejor, para ganar. Creo que hoy no ha sido así, el primer responsable es el entrenador, tengo que ayudar a mi equipo a buscar soluciones y a mejorar cositas. Tenemos que buscar soluciones, mirar para delante, pero teniendo los pies en el suelo, sabiendo que es algo que le puede suceder a cualquier equipo y no empaña nada lo que estábamos haciendo en la temporada. Evidentemente tenemos que hacer autocrítica, para seguir mejorando y dar una mejor respuesta".

Imagen taciturna del técnico en el banquillo: "No, no, simplemente estaba pensando en cómo intentar cambiar la dinámica del partido. Creo que los últimos 15 minutos el equipo lo ha hecho bastante bien, no ha sido suficiente. Y además justamente no ha sido suficiente. Estaba pensando en qué podíamos cambiar para mejorar nuestro rendimiento".

Cambiar el chip: "Las derrotas siempre duelen y tienes la responsabilidad de afrontar y preparar el siguiente partido. Y aparte de eso ahora tenemos también la ilusión de hacer un gran partido en Dortmund. Y a eso vamos a ir. Nunca decimos de dónde venimos y sí adónde vamos".