Lopetegui: "Entre todos debemos conseguir el objetivo de la Champions"

Conseguir la clasificación para la Champions por tercer año consetivo es "el título" que busca el Sevilla y para ello debe ganar al Granada este Viernes de Dolores, en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "Es un equipo que allí nos ganó, y nos ganó bien. Y a partir de ahí, hay que ser conscientes de la importancia de cada partido, cada equipo, por un motivo o por otro, afronta estos partidos como finales. Y tenemos que afrontarlo con esa mentalidad", dijo Julen Lopetegui.

El técnico sevillista espera que "el aliento de la afición en los momentos difíciles y el trabajo de los chicos" sirva para lograr ese "difícil y complicado objetivo que desean todos". "Entre todos trataremos de conseguirlo", solicitó el guipuzcoano.

Lopetegui recordó que el Granada, con tres puntos sobre la barrera de la salvación, "en en último partido fuera de casa fueron capaces de ganar y ganar bien al Alavés". "Pero tenemos que enfocarlos en nosotros, en lo que podemos y debemos hacer, y por ahí vamos a enfocar el partido, con la máxima ambición, y la máxima ilusión por tres puntos importantísimos, y para ello tenemos que hacer bien muchas cosas en el partido.

Mensaje de comunión a la afición: "El mensaje a la afición es darles motivos para que estén orgullosos de su equipo, dando lo mejor en el campo. Y a partir de ahí es entre todos tratar de conseguir el objetivo entre todos, y el objetivo es conseguir la clasificación para la Champions por tercer año consecutivo. Es un objetivo complicado, díficil. Es el título que queremos tener y que es un título que quieren otros. Entre todos, con el aliento de ellos en los momentos difíciles y el trabajo de los chicos, tenemos que conseguir ese objetivo".

Lucha hasta la jornada 38: "El equipo está preparado para pelear cada partido y el objetivo nuestro es el mismo que al principio, que es conseguir una plaza de Champions, que está realmente difícil. Es lo que han estado los chicos peleando hasta ahora y hasta la jornada 38 habrá que estar peleando".

Darle valor al esfuerzo del grupo: "Hay que darle el valor que tiene este grupo. Con todas las circunstancias negativas de todo tipo durante todo el año, cualquier otro grupo habría desistido o habría bajado los brazos. Este grupo no lo hace nunca, son capaces de rebelarse ante las dificultades. Y esa rebeldía la tiene que mostrar mañana, es el que toca. Todos los rivales son complejos y difíciles. Y a partir de ahí todo depende de cómo lo enfoquemos nosotros. Hay quedarle mérito a este grupo por esa rebeldía y por esa lucha permanente por superar todas las dificultades, que es lo que nos tiene que marcar el camino".

Rebeldía ante las dificultades: "El grupo en esa línea. Nos centramos más en las cosas positivas, en la ilusión y en la ambición que nos mueve para superar las dificultades, primero en forma de un buen rival y segundo en forma de todo lo que nos ha podido suceder. La palabra es rebelarnos, para seguir siendo nosotros y compitiendo con la máxima ambición".

Papu Gomez, listo para sumar: "Papu va a estar en la convocatoria, ha entrenado poco tiempo con el equipo y veremos para cuántos minutos puede estar y si puede estar en el once inicial. Cualquiera que pueda volver es una buena notica. Los efectivos nos hacen ser más competitivos. Y en este caso es así".

La injusta sanción a Pablo Sanz: "Estaba al lado y sé lo que dijo, que es nada. Es más fácil ser contundente en este tipo de situaciones... Es absolutamente injusto, porque no le dijo absolutamente nada al linier. No tengo mucho más que decir al respecto. Lo más importante en el trabajo de los árbitros es acertar en el campo y les deseamos mucha suerte. No es proporcionada esta sanción. Y lo más importante es que los árbitros acierten, sobre la base de la justicia deportiva. Tratamos de ayudarles. Y ellos también tienen que ayudarnos, porque las protestas sin insultos y con respeto se pueden valorar de otra manera".

Bono y el Trofeo Zamora: "Los premios individuales son fruto del trabajo colectivo. Yassine lo sabe. Que el equipo sea capaz de mantener la portería a cero muchos partidos, al margen del mérito de él, también es mérito del trabajo colectivo. El fútbol es un trabajo colectivo".