Lopetegui insta a Monchi a fichar en enero ante la baja de En-Nesyri

La baja de Youssef En-Nesyri, en un periodo por determinar, debido a su rotura fibrilar, unida a su posible ausencia, una vez recuperado, por la Copa Africana de Naciones impele al Sevilla a fichar en enero. También la de Jesús Navas. El nombre de De Jong, que con Xavi podría pasar a un rol mucho más secundario en el Barcelona, al que fue cedido a instancias de Koeman, ya ha salido a la palestra. Pero Julen Lopetegui no habla de nombres. Si de necesidades.

"Monchi es el primero que es consciente de que necesitamos cosas para enero", afirma en una entrevista al diario AS. "No me gusta hablar de las cosas de comer, pero evidentemente tendremos que aprovechar el momento para corregir algunas situaciones por lesiones y la Copa de África, con Bono y Munir. ¿Luuk de Jong? No hablo de nombres, el mercado de invierno llegará y será el momento de responder", añadía el técnico guipuzcoano.

Lopetegui no da nombre pero sí habla de esas dos bajas por lesiones musculares más o menos largas, las de En-Nesyri y Jesús Navas. "Youssef es un jugador muy importante para nosotros. Primero lo sentimos por él, es una lástima que haya tenido esa lesión. Trataremos de buscar soluciones, pero es una mala noticia, tanto lo de En-Nesyri como lo de Jesús Navas. Intentaremos dar sentido a la palabra equipo", añadió al respecto.

También habló de la figura de Rafa Mir, que se queda por ahora como el único delantero centro específico según el rol que entiende por este Lopetegui. A Munir lo suele situar como extremo izquierdo. Pero el técnico confía en el cartagenero. "Es un chico que viene de jugar en Huesca, ha dado un salto muy grande. Le ha tocado tener una presencia mucho más intensa que progresiva debido a las necesidades. Estamos encantados con su actitud y mentalidad. Seguirá trabajando y mejorando para ayudarnos", aseguraba.