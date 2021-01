Lopetegui: "Ojalá puedan estar todos los jugadores del Betis"

Julen Lopetegui ha atendido telemáticamente a la prensa este 1 de enero para valorar todo lo relativo al derbi de este sábado en Heliópolis (16:15). En la misma ha asegurado que Jesús Navas está disponible, tras ausentarse del anterior entrenamiento. "Hoy ha entrenado con normalidad y estará a disposición del entrenador para poder jugar, el once lo decidiremos mañana".

Su comparecencia ha empezado, lógicamente, con la sospecha de que hay nuevos casos de positivos en el Betis, que ha atrasado a esta tarde su entrenamiento tras las pruebas realizadas esta mañana a varios futbolistas. "No tengo una opinión a ese respecto, en el sentido de que tengo la más estricta confianza en que se tomen las decisiones por quien tiene que tomarlas. Yo lo que deseo es que estén todos los jugadores a disponibilidad, porque lo primero es desearle salud a todo el mundo y en este caso al rival. Ojalá puedan estar todos y no haya ningún ausente...", dijo el entrenador del Sevilla.

El técnico guipuzcoano se extendió en este asunto. "No sé si ha podido haber algún falso positivo, no lo sé. Tenemos confianza en las autoridades que tomen la decisión que deban tomar. Yo como entrenador lo que quiero es que estén los mejores jugadores en el campo, tanto nuestros como del rival. Porque la gente que queremos el fútbol es lo que deseamos. Ojalá que puedan estar a disposición", aseguró.

Dicho esto, quiso centrar la comparecencia en el partido, ante otra pregunta sobre si temía que se llegara a suspender el derbi: "Por terminar con esta línea de preguntas, nosotros estamos centrados y convencidos en que el partido se va disputar y tratando de prepararnos para jugar ante un muy buen equipo, como es el Betis. Un buen equipo, sin ningún tipo de dudas, bien entrenado, con un entrenador con muchísima experiencia y con jugadores de muchísima calidad. Y lógicamente en el contexto de lo que es un derbi, el derbi sevillano. Estamos concentrados en ser capaces de afrontar este partido, con una exigencia muy alta, por el tipo de rival, que es muy buen equipo desde mi punto de vista".

En este sentido, Lopetegui afronta su tercer derbi. La temporada pasada ganó los dos, con público en Heliópolis (1-2) y sin público en Nervión (2-0). Pero eso no significa nada para él ante su tercer duelo de rivalidad sevillana. "En el fútbol mirar para atrás ni te quita ni te da. Más te quita. Hay que mirar lo que tienes delante: un partido exigente ante un buen equipo, insisto. Tenemos que ir preparados para eso. Si me preguntas, qué te han enseñado otros derbis... Este partido es lo suficientemente bonito y exigente como para no pensar en nada más".

Ya centrado en el encuentro con el Betis, le dedicó los habituales elogios en la previa a los distintos rivales. También al conjunto de Manuel Pellegrini, por encima de su dinámica o su trayectoria. Así respondió al ser preguntado por las virtudes y defectos del rival: "Eso pertenece más a nuestro ámbito privado de preparación del partido. Es un buen equipo, en líneas generales. Tiene calidad en todas sus líneas, diría que mucha calidad en alguna de ellas. Y que ha competido muy bien en muchos partidos y a nivel colectivo es un buen equipo. Ésa es mi sensación y es lo tenemos que ser capaces de superar mañana. Se nota el trabajo del entrenador desde hace unos meses".

Responsabilidad especial tras un año duro: "La responsabilidad siempre la tienes ante un derbi. Un derbi siempre es un momento especial. Las ganas y la ilusión es de querer ganarlo, y las tenemos siempre. Nos centramos en el fútbol, y el fútbol nos dice que mañana tendremos delante a un buen equipo, un buen equipo con buenos futbolistas que nos va a obligar a hacer un buen partido de fútbol, y vamos con esa sana intención, sabiendo la exigencia y la ilusión que nos genera un partido así".

Las emociones sobre las dinámicas: "Todo el contexto y todo lo que viene de antes no te va a ayudar a ganar el partido, ni a nosotros ni a nadie; te va a ayudar lo que hagas dentro del campo. Los contextos de trayectorias y eso es interesante para vosotros (la prensa). En el partido todo el mundo trata de abstraerse y centrarse en el juego, dentro del contexto de un derbi. Pero las dinámicas de poco valen, vale lo que tú hagas en el partido".

Preparación difícil en este calendario: "Desde el 21 de septiembre, no estoy seguro de la fecha, jugamos cada tres días, es lo que toca, es lo real, y tratamos de adaptarnos. A partir de ahí siempre trabajamos para el aspecto defensivo, el aspecto ofensivo. Para la mejora en general".

Baja de Fernando: "Es una circunstancia de la competición y lo aceptamos y ponemos el foco en los jugadores que van a estar, que van a ser los importantes. Confianza en ellos y en el equipo. El once lo daremos mañana. Lo tengo en la cabeza, pero se lo diré primero a los chicos".

El Betis, el más goleado de la Liga: "Cada partido es diferente, también han conseguido tener la puerta a cero en muchos partidos. Los datos son para la hemeroteca, mañana el partido empieza cero a cero y hay que ganarlo todo en el campo. No hay atajos ni nada en lo que un equipo pueda apoyarse. Es lo que pienso y así va a ser".