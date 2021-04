Contento por el resultado, aunque con su libreta seguro llena de anotaciones, compareció Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, en la sala de prensa de Balaídos, en la que valoró el triunfo de su equipo con una remontada en el segundo tiempo. No fue el partido que estaba en la pizarra del técnico, sobre todo por los goles encajados, aunque sí había advertido de la capacidad ofensiva de este Celta de Eduardo Coudet.

“Esperábamos un partido de mucha intensidad y de un equipo que tiene muy buen trato de balón y buenos futbolistas en el aspecto ofensivo. Quizás no esperábamos tantos goles, son errores evitables, pero me quedo con lo positivo, con la mentalidad del equipo para dar la vuelta a un partido complicado”, aseguró el técnico sevillista, que reconoció que tuvo que alterar sus planes en el descanso, después de un primer tiempo en el que su equipo se mostró más vulnerable de lo acostumbrado: “Cambiamos algunas cosas en el descanso buscando soluciones. A veces lo haces y no salen las cosas. El mérito es de los jugadores, que han tenido el carácter de ir a marcar goles ante este equipo. Han hecho un gran trabajo”.

Pero no era día de quedarse con los aspectos negativos, tras una victoria que aumenta la ventaja a 14 puntos con el quinto clasificado y que casi asegura la presencia en la Liga de Campeones. “Hemos buscado y creído en la victoria. Son tres puntos que siempre son bienvenidos”, comentó el entrenador sevillista, que tampoco cambió su discurso y finalizó refiriéndose al duelo de la próxima jornada ante la Real Sociedad: “Ahora hay que recuperarse bien de este partido y preparar el siguiente que será durísimo, el actual campeón de Copa, de los mejores de la Primera División”.