Lopetegui: "El objetivo era conseguir los tres puntos, han sido 10 días muy complicados"

Satisfecho y feliz ha comparecido Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, tras el encuentro. Habían sido jornadas complicadas para su equipo, de ahí que la victoria liberase las tensiones acumuladas y permitiera comenzar el campeonato con tres puntos.

"La sensación es muy positiva, el objetivo era conseguir tres puntos, máxime de dónde veníamos. Han sido diez días muy complicados, entre lesiones, Covid... El objetivo era conseguir los tres puntos, ante un equipo peligroso, bien entrenado, con velocidad y automatismos bien definidos. La expulsión ha decantado el partido, han tenido que cambiar el plan y dar cierta facilitad. Pero ha sido un partido complejo, han buscado que nos equivocáramos por dentro. Con el segundo gol hemos logrado tranquilidad", señaló el técnico sevillista, que también valoró el regreso de los aficionados: "Escuchar cantar el himno a cappella emociona, teníamos muchas ganas de que fuera así. Ojalá pronto los campos estén a reventar, será buena señal".

Sobre el rendimiento del argentino Erik Lamela, Lopetegui fue cauto y apuntó a la falta de ritmo del argentino, pese a que anotó un doblete. "Decía que le faltaba y le falta. Tiene que adaptarse a una manera de trabajar diferente. No hemos podido jugar amistosos, con los problemas que hemos tenido. Ha dificultado la preparación, pero nos tiene que ayudar y subir la competitividad en la posición que juega para que el equipo salga beneficiado", indicó el preparador sevillista, que también dejó claro que sigue contento con Koundé. "No tengo esa sensación de que haya podido ser su último partido. Ha hecho un buen partido, ha estado centrado. No hay nada que indique que no vaya seguir. El mercado cierra el 31 de agosto y, como dije en la previa, será el que dicte sentencia. Queremos reforzar varias posiciones todavía, y hay que esperar a que cierre el mercado para saber cómo van a quedar las plantillas".