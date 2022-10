Lopetegui: "La del Sevilla es la etapa de entrenador que más ha calado en mi corazón"

Julen Lopetegui, traje azul y camisa sin corbata, se ha despedido del sevillismo en un acto que el club le ha organizado en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán. Lo hizo sin pizca de rencor en sus palabras, sólo agradecimiento. Ni un tono de acritud de puertas para fuera, aunque días atrás apuntara a la discutida planificación deportiva de esta temporada: "No existe en mí el rencor y mi sentimiento es de agradecimiento, de ver los tres años y medio históricos, bonitos, no es momento para hablar de eso, soy hombre de fútbol y entiendo muchas cosas y adapto las respuestas a lo que controlo y es mi responsabilidad".

Llegó con los ojos húmedos. Y más aún ante las imágenes que desgranó el vídeo que el Sevilla le regaló con momentos gozosos de su trayectoria como entrenador en Nervión. No asistieron los jugadores, de los que se despidió en privado. Sí que estaban el presidente y el vicepresidente, José Castro y José María del Nido Carrasco. Y Monchi.

Antes de atender las preguntas de la prensa, leyó su escrito de despedida: "No soy de hacer papelitos, sí de intentar transmitir sentimientos con sencillez. Veo que el fútbol nos castiga mucho al ver el vídeo, éramos más jóvenes... Le dedicamos 24 horas cada día de la semana y eso desgasta. Deja huellas físicas y también en el corazón. Agradezco ese vídeo, el Sevilla me deja huellas en el corazón, tuve la suerte de liderar a un club como éste. En Madrid, y pagué yo por cierto, me convenciste de un proyecto bonito que nacía (se dirigió entonces a Monchi). Se lo agradezco al presidente, vicepresidente, todos los trabajadores del club. Me llevo la amistad de muchos de vosotros y el respeto de mis jugadores y mi afición, qué más puede pedir uno. No sale otro sentimiento que el de agradecer, soy un elegido por haber participado en hacer un poquito más grande al Sevilla. Siempre vais a ser mi gente y no tengo duda de que el equipo va a revertir la situación, cuando muchos jugadores vuelvan a su nivel va a volver a estar ahí, sin ninguna duda. Muchas gracias de corazón, aquí va a haber un sevillista de corazón más".

¿Con qué se queda de este trienio largo? "Me quedo con algo para mí mucho más importante que títulos y resultados, que es el respeto y el cariño de la gente con la que he convivido, es lo más grande que una persona se puede llevar en la vida y en el trabajo, soy bastante complicado de aguantar en determinados días...". Y fue más allá con su célebre latiguillo: "Sin ninguna nuda, es la etapa como entrenador que más ha calado en mi corazón".

Y sobre las formas de la ruptura, dirigiendo un último partido a sabiendas de que tomaría luego la puerta de salida, dijo: "Al final, las cosas uno no las puede elegir, tratar de adaptarse, a partir de ahí eliges cómo reaccionas a ese contexto, dar las gracias a los medios, me habéis tratado con respecto, con crítica, que a veces es más constructiva que otras, pero siempre desde el respeto".