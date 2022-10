Lopetegui: "El Sevilla va a estar siempre en mi corazón"

Julen Lopetegui ha confesado que el club le ha comunicado que ya no es entrenador del Sevilla. “Así me lo han notificado verbalmente, tanto el presidente como el vicepresidente. Han sido tres años espectaculares, históricos, tocamos plata y logramos tres clasificaciones históricas, que es muy difícil para cualquier equipo. Este año no hemos arrancado bien. Se toma la decisión y tengo que aceptarlo aunque me disguste”, ha comentado el técnico.

Lopetegui se va sin “ningún sentimiento negativo”. Así lo ha expresado pese a que estaba aún en caliente tras la tensión del partido. “Mi agradecimiento a todo el consejo, a mis futbolistas, entre todos me han ayudado a lo que hemos conseguido y sobre todo a la afición. Es una afición muy exigente y muy responsable. Es soberana, es inteligente y sabe lo que ha pasado estos tres años. Me voy con un sentimiento de tristeza, de pena, por dejar un club que quiero mucho y que va a estar para siempre en mi corazón. El publico hay que entenderlo, hay que quererlo, hay que entenderlo porque te exige. El agradecimiento que me han dado me lo llevo para mí”

Abrazo con Monchi. “Son emociones, él fue el que me trajo aquí, hemos vivido situaciones complicadas, intensas y duros, y ha sido un cúmulo de emociones”.

El partido. “No hemos hecho un mal partido. Hemos vuelto a pagar la contundencia de las áreas. Hemos hecho un partido interesante ante un gran rival, hemos intentado competir con las armas que tenemos y hemos hecho 21 disparos y hemos metido un gol. La primera vez que nos han llegado nos han metido un gol. La contundencia es clave en el mundo del fútbol ”