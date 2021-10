Lopetegui: "Hemos hecho un muy buen partido, aunque el resultado marque otra cosa"

Julen Lopetegui valoró muy positivamente la respuesta del equipo, salvo cierto descontrol en el tramo final, por encima del resultado tan abultado, que nunca suele gustar a los entrenadores. "Lo más importante son los tres puntos, que es el objetivo. A partir de ahí, creo que hemos hecho un muy buen partido, el resultado puede marcar otra cosa, porque han pasado demasiadas, desgracias en forma de gol del rival. Pero el equipo ha hecho un buen desempeño colectivamente".

El guipuzcoano valoró los hechos positivos que vio en el Sevilla ante el Levante: "Con balón hemos generado muchas situaciones de gol, y hemos sido contundentes también. Quizá la pena ha sido esa cercanía en el marcador, que, bueno, si te pitan el penalti igual hablaríamos de un 5-5, porque el fútbol es así".

"Siempre tratamos de analizar los partidos al margen del resultado", aseguró Lopetegui. "Y hemos hecho un buen partido a nivel colectivo, tanto ofensiva como defensivamente, pero han aparecido esas situaciones en las que no hemos estado acertados. Pero el error forma parte del fútbol y ahí no tenemos nada que objetar. El día que han aparecido esas situaciones no tan habituales, el equipo ha sido muy contundente y ha podido ganar, que es lo importante".

Sí puso el acento en cierto descontrol que notó en el último tramo del partido, lo único que le afecó a su equipo, ni siquiera los errores groseros de Dmitrovic y Diego Carlos en sendos goles granotas. "Tenemos que aprender un poco de esos momentos finales para gestionarlos con un poco más de tranquilidad. Pero el equipo ha hecho muy buen partido en todos los sentidos. Jugadores que se han incorporado nos han ayudado mucho, y nos van a ayudar. Y a seguir".

En ese sentido, habló de excesivas pérdidas en el último tramo de encuentro. "En los últimos 15 ó 20 minutos deberíamos haber insistido más en tener calma, no tener pérdidas, pero en general el equipo ha hecho muy buen partido".

Aunque valoró que su equipo no se contagiase excesivamente del ambiente festivo en el Sánchez-Pizjuán, del que agradeció su "energía". "La energía del público siempre es bienvenida, también ayuda y es fantástico. Y la vamos a necesitar también en los momentos complicados y difíciles que ocurrirán durante la temporada, realmente es ahí cuando la vamos a necesitar. Hoy estamos muy agradecidos a la afición. A veces corres el riesgo de mezclarte con el ambiente y querer coger atajos. Afortunadamente el equipo ha tenido calma para no hacerlo y hemos sido capaces de dejarnos ayudar por esa energía que hay en el Sánchez-Pizjuán en todo momento".

El Sevilla, con su goleada, se sitúa líder provisional, con los mismos puntos que la Real, que visita a las 21:00 al Atlético. "La clasificación es anecdótica ahora mismo. Estamos contentos por haber ganado los tres puntos después de Champions. Tras la Champions, los partidos tienen una dificultad grandísima y eso forma parte de la competición liguera, tienes que competir en muchos momentos, en muchos horarios. Y el equipo ha salido con una buena mentalidad y hemos hecho un buen partido. Lo otro es anecdótico, y hay que empezarlo a mirarlo en abril o mayo", aseguró con firmeza.