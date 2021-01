Lopetegui: "Es importante para el Linares, pero no menos para nosotros"

Sea el rival de Liga de Campeones o de Segunda División B, como es el caso ahora, Julen Lopetegui trata con el mismo y marcado respeto al rival del Sevilla. El Linares recibirá a su equipo muy motivado, dispuesto a dar la campanada, y a su segura intensidad se añade un terreno de juego irregular e incluso un factor nada habitual los últimos meses, el aliento del público jiennense. "Es un buen rival, hechos con posibilidades de ascender a Segunda A, tienen buenos jugadores, recursos colectivos y están adaptados al campo. Han jugado muy buenos partidos en su categoría, por ejemplo aquí ante el Sevilla Atlético, y era de los más complicados de la categoría que nos podía tocar", ha comentado tras el entrenamiento matinal.

Es consciente de que Linarejos va a tener sus trampas y exige intensidad plena: "El grupo está centrado e ilusionado en un torneo que te exige mucho, son todo finales, en campo contrario y ante buenos equipos, es una oportunidad fantástica para ellos pero no es menos importante para nosotros, el equipo sólo está pensando en el partido de mañana, hay que adaptarse al campo. El rival no tiene nada que ver con el de la anterior eliminatoria (Ciudad de Lucena)".

Habló el preparador vasco sobre tres jugadores ausentes en esta sesión previa al partido, Carlos Fernández, Lucas Ocampos y Jesús Navas: "Carlos Fernández está lesionado, lleva sin entrenar unos días por sus molestias, desde antes del Betis. Ocampos tenía unas molestias de un golpe y Jesús lo mismo, y hemos decidido que no entrenaran". Sobre el palaciego, aclaró que "está recuperado de la lesión, si no ha entrenado es fruto de un golpe".

Se le preguntó si conformará un once con cierto protagonismo de los habituales, como en Lucena: "En todos los partidos tratamos de hacer un once equilibrado, y este lo será para buscar el triunfo, no será una excepción. Hay momentos para todos, lo que va a primer mañana es la ilusión y las ganas por la competición, todos los que salgan van a tener la responsabilidad y la oportunidad de superar una eliminatoria de Copa. Todos deben estar preparados"

Hoy se abre el mercado de invierno, hecho que se le recordó en la rueda de prensa, y que el entrenador esquivó: "No quiero levantar la cabeza del partido copero, al cien por cien". Y tampoco entró a valorar el desenfadado mensaje público del Linares, asegurando que tienen preparado "carbón" para los Reyes de Europa que llegan a su localidad: "Son estrategias de marketing, no le doy más importancia".

Sobre la llamativa temporada de Bryan Gil en el Eibar, comentó: "No he tenido tiempo de verlo, sé que está haciendo una buena temporada y tiene el Sevilla un fantástico jugador de futuro, será un jugador importante en el Sevilla".

Y finalmente, abordó el posible protagonismo de jugadores del filial: "Estamos pensando y centrados en el partido de mañana, a veces habrá espacio para alguno de ellos, pero tienen que ir labrándose su futuro y para ello, deben trabajar el presente. Y nuestro presente se llama Linares y Copa del Rey".