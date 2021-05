Julen Lopetegui no estaba nada satisfecho con un resultado que no estuvo acorde a los méritos de unos y otros en elcampo y fue tajante al señalar que "el Sevilla ha tenido mala suerte con el tema de las decisiones arbitrales", en referencia a una "clara mano" que pudo decantar el choque de su lado.

"Es una tristeza haber perdido el partido y no sumar tres putos que merecimos claramente, porque el mejor del rival fue el portero", aseguró el técnico nervionense, que analizó: "Nos pudo el corazón en esos 20 minutos finales en los que nos faltó tranquilidad y paciencia para ver lo que requería el encuentro en ese momento. Estamos tristes por haber perdido el partido. Hasta el minto 70 hicimos un buen partido, pero no conseguimos marcar. Atacamos con más corazón que cabeza y al final nos olvidamos de las marcas atrás y encajamos un gol en un contragolpe".

Cuestionado sobre la jugada clave del partido, el entrenador sevillista fue claro: "Hay un penalti bastante claro. Nos han pitado penaltis bastante más dudosos". "No lo ha visto ni el árbitro ni el del VAR, así que el Sevilla tuvo hoy mala suerte con la toma de decisiones. Es una pena, porque la toma de decidiones y el desacierto no nos permite seguir luchando por ese ilusionante objetivo", finalizó.

"Hay un penalti bastante claro. Nos han pitado penaltis bastante más dudosos"

Y es que para Loptegui su equipo mereció más, ya que "Unai Simón detuvo cuatro o cinco ocasiones de gol, fallamos otros tantos remates claros... Nos faltó tranquilidad al final para poder ganar un partido que estaba en nuestra mano", aseguró.Con todo, el vasco considera que el equipo todavía tiene cosas por las que pelear en una "temporada extraordinaria". "Queríamos seguir creciendo y pelenado aún más arriba y lo seguiremos intentando en estos cuatro partidos que nos quedan".

"Nos habíamos ganado por derecho propio la ilusión de seguir optando a cosas muy bonitas, pero entre el desacierto y algunas decisiones en las que tuvimos mala suerte, toca pensar en otra cosa ya. Teníamos mucha ilusión y estoy triste, pero me llevo la satisfacción por la actitud de los jugadores", agregó Lopetegui, que huzo una reflexión más allá del resultado: "Pasaremos mala noche por alejarnos de la posibilidad de mejorar la cuarta posición y eso dice mucho de la gran temporada que estamos haciendo".

Volvió Lopetegui sobre la acción del penalti asegurando que "la mano es clarísima". No le pido explicaciones al árbitro. Le he dado la mano y me ha sacado amarilla. No ha habido nada más. No le he dicho nada. Y me hansacado la quinta amarilla. No ha habido nada más que eso. No merecía la amonestación porque no le pedí explicaciones. La jugada la hemos visto todos. Tengo una opinión clara, pero yo no decido y por eso digo que hemos tenido mala suerte, muy mala surte, tanto en el campo como en el VAR".