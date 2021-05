Lopetegui da el plácet al público en los estadios: "Es una buena noticia"

Durante su rueda de prensa, Julen Lopetegui ha sido preguntado por la autorización gubernamental para que haya público en los estadios de Primera División y Segunda División a partir de este fin de semana, sólo en las comunidades autónomas que estén en la fase 1. No es el caso de Andalucía aún, pero sí de Valencia, donde el domingo jugará el Sevilla con el Villarreal.

Lopetegui le da la bienvenida al público en el fútbol profesional. "Es una buena noticia, evidentemente. Por dos motivos. Uno porque si se abre al público es porque la cuestión médica y de sanidad está un poco mejor y eso siempre es una buena noticia para la sociedad. Y el otro motivo es porque el fútbol da la bienvenida si aparece el público en los estadios, bienvenido sea. Es lo que todos queremos, llevamos un año entero con la motivación y las ganas de jugar cada partido por nuestra afición, pero también con la tristeza de no ver esas gradas llenas. Ojalá cuanto antes puedan estar llenas".

"Sobre todo, eso significará que la sociedad está de enhorabuena, porque la situación sanitaria está mejor", añadió el técnico sevillista, al que se le matizaba que en todas las comunidades autónomas no habrá público.

"Me están diciendo que con nosotros no va a haber público...", se interrumpió a sí mismo Lopetegui. "Bueno, si me dices que contra el Villarreal allí habrá público y contra el Alavés aquí no, yo lo prefiero. Imagino que eso irá con la situación sanitaria de cada lugar. A partir de que se abra la mano... Yo no iría a rizar el rizo de si hay ventaja o desventaja. No. Creo que todos tenemos que ser consecuentes y solidarios y alegrarnos de que aunque sea en algunos sitios los aficionados vuelvan a los estadios. Ésa es mi opinión".