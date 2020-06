Lopetegui: "El Leganés está muy vivo, pudo ganar los tres o cuatro últimos partidos"

Como los partidos de Liga caen en cascada, las ruedas de prensa de Julen Lopetegui se suceden sin remisión. Esta vez toca hablar del Leganés, un equipo engañoso, con más juego que puntos. De hecho, tiene la permanencia muy difícil. "Desde que hemos vuelto, cada partido tiene connotación de final. Es un partido complejo ante un rival muy vivo que perfectamente ha podido ganar los tres o cuatro últimos partidos, con un entrenador experimentado que nos exigirá estar al cien por cien", advierte.

Ante la merma de energías que ya se ve en los equipos, Lopetegui apela al factor mental: "Tenemos muchísima ilusión por seguir compitiendo a gran nivel en unas circunstancias difíciles y además en una liga con el nivel de la española. Ilusión es la palabra que más repetimos".

Y ese desgaste lo va a llevar a evaluar quién tiene las piernas más frescas para competir ante un Leganés que no se va a rendir y va a plantear un partido de mucha fricción: "En esa revisión que hacemos el último día unos se encuentran mejor que otros, intentamos anticipar qué jugadores nos pueden dar esos minutos de calidad, hay dos o tres que han acumulado muchos minutos y mañana tomaremos la decisión".

Respeta muchísimo a los pepineros: "Es un buen equipo, tiene bastantes jugadores que conocemos bien, en Primera todos tienen buenas plantillas, muchas veces por la inercia los equipos están donde están. nos va a obligar a hacer un gran partido".

¿Le preocupa la dinámica de cuatro empates seguidos del Sevilla? "El equipo ha podido ganar cada partido que ha empatado, y queremos seguir creyendo en nuestras opciones, aunque los partidos son como los melones, nunca sabes cómo te van a salir".

No descarta que Munir pueda ser el referente ofensivo mañana en Butarque: "Puede jugar arriba, tiene características diferentes a De Jong y En-Nesyri, no sería la primera vez que lo hace, valoraremos el once mañana en función de cómo están algunos, pero él se puede amoldar a diferentes roles".

Habló sobre los goles encajados a balón parado: "Es cierto que estamos ocupados en mejorar esos aspectos, como en todos. Ha habido matices que tenemos que mejorar. A veces no es cuestión de cambiar, sino de matizar. Cada detalle va a ser decisivo. No sólo en la defensa. Trataremos de ser sólidos y fiables, en cada partido hay varios minipartidos".

¿Y firma mejor un empate entre Getafe y Real Sociedad esta noche? "No podemos pensar que nos ayude cada partido de fuera, tenemos que centrarnos en nuestras energías, vamos a llegar muy ajustados todos al final y tenemos que estar preparados mentalmente para ello. Lo importante es llegar afilados a este final de temporada".

Sobre la confirmación de que Banega estará disponible en agosto para el frente europeo, comentó Lopetegui: "Estamos trabajando en ello y estamos ilusionados en que así sea, estamos encantados de que nos ayude en el mes de agosto, tenemos retos apasionantes. Soy muy positivo, espero que así sea".

En Leganés, no podrá dirigir el partido desde el área técnica por cumplir ciclo de amonestaciones: "Me ubicaré donde me digan, aunque espero que tenga una buena perspectiva. Lo importante es estar en el campo. No me preocupa demasiado, los protagonistas van a estar en el césped y lo importante es que lleguemos bien y estemos fuertes".