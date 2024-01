Lucas Ocampos: "Este club no se merece lo que está pasando"

Lucas Ocampos, futbolista del Sevilla pasó por zona mixta al final del encuentro, donde atendió los micrófonos de DAZN.

Momento actual

"Duele, me pone triste la situación. Estoy desde hace muchos años en este club, he vivido momentos increíbles, pero este no le gusta a nadie. No nos podemos quejar, este club no se merece lo que está pasando".

Unidad

"Derrota dura, que duele. Es un momento difícil para todos. Lo último que nos queda es darnos por vencidos. Es difícil que salgan las palabras en este momento tan complicado".

Análisis del partido

"Encontramos el primer gol, estábamos jugando relativamente bien y, en tres contragolpes rápidos, en los que ellos son buenos, nos hicieron tres goles. Duele la situación. He vivimos momento increíbles y el actual no nos gusta a nadie".