Lucas Ocampos salta también al escaparate

Si el primer fichaje de la segunda etapa de Monchi al frente de la dirección deportiva, Diego Carlos, ya está fuera del Sevilla, otro de los fichajes de más calado en ese verano de 2019 y pieza clave del equipo de Julen Lopetegui, Lucas Ocampos, apunta a seguir los pasos del brasileño. El argentino está decidido a cambiar de aires. Ve que conviene cerrar el ciclo de tres años de sevillista. Y el club no le va a cerrar la puerta de salida a nadie, ya que le urge ingresar más dinero aún tras los algo más de 30 percibidos por la venta de Diego Carlos al Aston Villa.

En espera de que el convulso Chelsea llegue de verdad a por Jules Koundé, fuentes del Sevilla reconocen que el jugador con más visos de salir es Ocampos. Los condicionantes así lo reflejan: no está cómodo con su rol actual en el Sevilla, tiene mercado en Francia e Inglaterra (en la pasada primavera, medios británicos informaron del interés de West Ham y Wolverhampton) y el club de Nervión necesita más cash para acometer la revolución deportiva, otra más, que diseña Monchi.

El hecho de que el racial extremo ampliara una temporada más su contrato inicial de cinco años, y que su vínculo contractual no expire hasta el 30 de junio de 2025, no quiere decir que el Sevilla no esté atento a las ofertas. De hecho, Diego Carlos renovó hasta 2025 a la vez que Ocampos y el club acordó 80 millones de euros como cláusula de rescisión para el brasileño y 70 para el argentino, cifras que, como se ha visto en el caso del defensa, vuelan muy por encima de la realidad que depara el mercado actual, con todos los equipos dispuestos a vender.

A la expectativa El jugador no ve claro ya su rol de titular y el Sevilla está atento a las ofertas que lleguen

Ocampos recaló en el Sevilla en julio de 2019 después de que el club abonara 15 millones de euros al Olympique de Marsella por su traspaso, y aunque su cotización se disparó en su triunfal primera temporada de blanco, en la que acabó como máximo goleador del equipo con 17 tantos en todas las competiciones, su trayectoria desde entonces ha sido descendente (8 marcó en la 20-21 y 9 en la 21-22) hasta el punto de haber perdido su condición de titular indiscutible en el Sevilla y, lo que preocupa aún más al jugador, haber perdido el tren de la selección argentina ahora que se ve el Mundial de Catar en lontananza.

No ha encajado bien el atacante su muy tibio protagonismo en el tramo decisivo de la temporada: partió desde el banquillo en los importantes partidos de Liga ante Real Madrid, Mallorca y Athletic Club en Nervión, jugando apenas unos minutos en todos los casos, y en la visita al Wanda Metropolitano, fue sustituido. Lopetegui acabó dándole prioridad al recuperado Erik Lamela y a Tecatito para los flancos y Ocampos no lo ha encajado de buen grado.

Esa pérdida de protagonismo ha venido a enfriar aún más la posibilidad de que Lionel Scaloni lo recupere para la selección argentina, que ha forjado un sólido bloque con inmejorables expectativas para el Mundial de Catar del que el de Quilmes ha quedado al margen. El pasado domingo, Argentina jugaba un amistoso ante Estonia en Pamplona donde tomaron parte Papu Gómez, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. Y mientras, Ocampos de vacaciones y con la Copa del Mundo al fondo…

El 11 de julio cumple Ocampos 28 años ya y su valor de mercado está en torno a los 20-25 millones de euros, un tercio de lo que marca su cláusula de rescisión. El mundo de las “ofertas irrechazables” ha bajado muchísimo el listón en el mercado actual, después de dos años de números rojos avivados por la pandemia, y el Sevilla, que además ha ingresado unos 30 millones de euros menos de los presupuestados en los torneos europeos, no es ajeno a ello.