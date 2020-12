Convocatoria de 20 sin Diego Carlos, Fernando ni Rakitic

El Sevilla parte hacia Lucena, donde esta noche jugará la primera ronda de la Copa del Rey (20:00), con 20 futbolistas entre los que están Diego Carlos, Fernando ni Rakitic. No hay parte médico que especifique si están lesionados, aunque Lopetegui ya anunció que no recuperaba a ningún lesionado y que se unirían como bajas algunos tocados, en referencia a estos tres pilares el equipo.

Queda la duda, por tanto, de saber si su ausencia se debe a una dolencia de consideración o simplemente el entrenador del Sevilla les da el lógico descanso, ante su fatiga muscular, en el partido ante el Ciudad de Lucena, segundo en su grupo de Tercera División.

📋 Julen Lopetegui desplaza a 20 jugadores a Lucena para la puesta de largo en la #CopadelRey. 🚍⚪️🔴#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 15, 2020

Cabe recordar que ante equipos que no son de categoría profesional las convocatorias son de 20, no de 23, de ahí que no sobrepase ese número de jugadores la lista ofrecida por Lopetegui, en la que apenas está incluido el juvenil Zarzana como canterano. Así lo explica también la web del Sevilla: "Las reglas de la Copa dictan que en los partidos contra equipos de una liga inferior sólo puede haber tantos suplentes como estén disponibles en la liga de ese equipo".

La lista completa es la siguiente: Bono, Javi Díaz; Aleix Vidal, Koundé, Gnagnon, Sergi Gómez, Rekik, Acuña; Gudelj, Joan Jordán, Óliver Torres, Franco Vázquez; Ocampos, Óscar Rodríguez, Suso, Idrissi, Zarzana; De Jong, En-Nesyri y Carlos Fernández.

De la misma siguen ausentes, por lesión, Vaclík, Jesús Navas y Escudero.