Lotito, a Luis Alberto: "Si quieres irte, trae a un equipo con dinero"

Querra de declaraciones en el entorno de Luis Alberto. El futbolista de San José del Valle, un puntal de la Lazio en los últimos años, está envuelto en un pequeño entuerto que, como es habitual, ha sido vinculado a la necesidad del Sevilla de fichar a futbolistas, en este caso en enero. Cada verano es una cantinela el presunto reencuentro del ex sevillista y el club de Nervión... Y ahora no iba a ser menos.

Generalmente las tentativas han sido muy, muy superficiales, por lo que una y otra vez ha podido escudriñar este diario con fuentes del entorno del futbolista. Pero ahora la situación ha cobrado un nuevo matiz al haber habido una declaración expresa del agente en Roma del ex sevillista, Miguel Alfaro, en un medio italiano solicitando una "solución" para su situación de incomodidad actual.

"La opinión del entrenador es respetable, pero también lo es que un jugador que es parte de la historia de este equipo, que ha ganado títulos (una Copa de Italia y dos Supercopas de Italia entre 2017 y 2020), que ha dado y que sigue dando todo por el equipo (nada menos que 236 partidos, con 44 goles y 62 asistencias), no se sienta a gusto en una situación como esta", ha afirmado en Radiosei Miguel Alfaro.

"Tanto el club como nosotros queremos busca la fórmula para no seguir viviendo en una situación incómoda. Luis quiere confirmar que aún le quedan muchos años de fútbol por delante", añadió el representante en Italia del jugador gaditano, que esta temporada ha perdido la titularidad y el protagonismo de años atrás, pese a lo cual ha participado en 17 partidos (13 de Serie A y cuatro de Europa League) y 4 goles.

El asunto es que Luis Alberto cree que ha llegado el momento de poner fin a su ciclo con la Lazio, equipo que lo renovó en 2020 hasta 2025. Pero el presidente lacial no piensa en una cesión como "solución".

"Si quieres irte, trae a un equipo con dinero, porque no pienso cederlo en enero", ha afirmado taxativamente Claudio Lotito, el dirigente del club romano. "No he recibido una propuesta del Atlético de Madrid. De momento la situación no ha cambiado respecto al pasado verano con lo del Sevilla. Aquí no hay trucos, Luis Alberto es un valor añadido para la Lazio y creo que aún puede llegar a tener un compromiso con nosotros".

Luis Alberto, a sus 30 años, ha mostrado esa incomodidad al haber perdido la titularidad que tenía años atrás. "Tiene que aceptar las elecciones de su entrenador. Sarri puede comprenderlo, porque cada jugador tiene un carácter diferente ya que no todos pueden tener la cabeza de Pedro", añade el presidente Lotito en referencia al ex azulgrana (35 años), que presenta similar situación que Luis Alberto: ha jugado 18 partidos pero sin ser fijo en las alineaciones.

En definitiva, Luis Alberto quiere salir, el Sevilla necesita fichar, aunque la posición de mediapunta la tiene cubierta con varios futbolistas de similar corte que no igual (Isco, Papu, Rakitic o Suso). Y la lazio no va a poner fácil ninguna operación, por mucho que en medios italianos se hable de un posible trueque con Óliver Torres, que comparte agencia de representación con Luis Alberto.