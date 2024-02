El consejo de Luis de la Fuente a Rafa Mir y su deseo con el Sevilla

Dentro de algo más de cinco meses, París albergará la XXXIII edición de los Juegos Olímpicos, cumpliéndose así tres años -se retrasó por la pandemia- de la 'plata' de España en fútbol. Allí estuvieron Luis de la Fuente y un actual jugador del Sevilla, Rafa Mir.

El cartagenero fue convocado por el actual seleccionador nacional y, ahora, vive una situación límite en el Sevilla. Por ello, De la Fuente aprovechó para mandarle un mensaje en el XXIII Congreso de Periodistas Deportivos.

El trabajo es la única vía

El culebrón de Rafa Mir ha copado portadas durante semanas. El cartagenero rechazó más de diez ofertas para abandonar el club nervionense, con el único objetivo de esperar hasta el último minuto al Valencia. Fue literalmente así, pero su deseo no fue correspondido por la entidad 'ché', que no terminó de cerrar un acuerdo ya apalabrado.

Ahora, la incertidumbre para Rafa Mir es absoluta... aunque para el Ramón Sánchez-Pizjuán no. La afición nervionense le ha 'sentenciado' y Quique Sánchez Flores no está dispuesto a dar más oportunidades. Por esta complicada situación fue cuestionado Luis de la Fuente en el XXIII Congreso de Periodistas Deportivos, celebrado en la localidad sevillana de La Rinconada.

El seleccionador nacional fue claro, directo y conciso con su mensaje. Las palabras de la persona que confió en sus habilidades de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio tuvieron un tono muy sincero y recordaron a un mero consejo: "En los momentos menos buenos es donde se demuestra lo bueno que es un jugador. Hay que sacar el carácter, el trabajo y la profesionalidad. La única clave de tener éxito es trabajando".

La filosofía de Luis de la Fuente se basa, claramente, en el trabajo y la suma al conjunto, y en el propio vestuario en el que se encuentra Rafa Mir existe un claro "ejemplo" de ello para el seleccionador. Se trata de Jesús Navas. El palaciego ha sido protagonista en el congreso, donde recibió el galardón de 'Andaluz de Oro' 2023, y el técnico riojano le dedicó unas palabras: "Quiero futbolistas comprometidos e implicados y Jesús es un ejemplo de eso. Para mí es un orgullo haber cumplido la efeméride de Navas de 50 partidos con la Selección, después de haberlo entrenado en el juvenil del Sevilla".

Su deseo con el Sevilla y el 'caso' de Sergio Ramos

Luis de la Fuente guarda una estrecha relación con la ciudad de Sevilla. Además de los lazos familiares con la capital andaluza, el seleccionador nacional defendió los colores del club nervionense tanto de jugador como en sus inicios en los banquillos. Fue en esta última etapa, en el equipo juvenil, cuando coincidió con grandes futbolistas salidos de la carretera de Utrera.

En aquellos tiempos conoció a un talento que iba a marcar un antes y un después en el fútbol español: Sergio Ramos. Ahora, la casualidad de este deporte los vuelve a 'juntar' en, prácticamente, cada aparición pública de De la Fuente. El riojano fue cuestionado sobre el camero y respondió, de nuevo, si es una posibilidad de cara a la Eurocopa 2024. Fue tajante: "No cierro la puerta a nadie. Al final es una elección, a Sergio lo conozco desde que tenía 15 años y le tengo valor tanto personal como profesional. No me cansaré de contestar la misma pregunta una y mil veces, hablo encantado de Sergio. Pero cuando uno tiene que tomar decisiones elige a uno y otro, y a unos les gustará más que a otros. Este es un puesto para tomar decisiones".

Como era de esperar, Luis de la Fuente también habló sobre la actualidad del Sevilla, un equipo enrolado en la lucha por la permanencia. El riojano, para terminar, dejó su deseo para el final de LaLiga EA Sports: "Se salva seguro, yo quiero. Tiene un equipazo, van a estar más tranquilos. Estos dos resultados les va a dar un impulso importante y veo al equipo con mucha fortaleza. Ha tenido muchas bajas, pero tiene futbolistas para estar peleando por competición europea".