El pasado sevillista de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, nuevo seleccionador español, es un producto claro de la cantera del Athletic Club, donde llegó con 15 años y debutó con el primer equipo el 8 de octubre de 1980. Pero en 1987, tras siete temporadas con la camiseta rojiblanca, fichó por el Sevilla dentro del proyecto de Luis Cuervas para hacer un gran equipo. Lateral izquierdo ofensivo, jugó muchos partidos durante dos temporadas, pero siempre tuvo la competencia de un pujante Manolo Jiménez y en los dos años siguientes fue relegado a la suplencia.

Pero no quedó aquí el periplo de Luis de la Fuente dentro del Sevilla, ya que posteriormente tras iniciarse como entrenador en el Portugalete y en el Aurrerá de Vitoria, fue contratado por el Sevilla como máximo responsable del primer equipo juvenil, el sub 18 de entonces, y estuvo cinco temporadas al frente del mismo.

"Nunca he escondido que soy socio del Athletic de Bilbao, y fui también del Sevilla. De niño era del Athletic Club, pero he estado ocho años trabajando y viviendo en el Sevilla, me siento en mi casa, soy un sevillista más. Y lo que aprendí a querer al Sevilla se lleva para siempre. Tengo casa en Sevilla, tengo muchas cosas relacionadas con Sevilla", comentó Luis de la Fuente en la radio del club sevillista recientemente.

Durante ese periodo como entrenador del equipo sevillista surgieron muchos futbolistas para el primer equipo, como Jesús Navas, Lolo, Prieto, Fernando Vega, Antonio Puerta o Kepa. Cuentan quienes lo conocen bien de aquella época que la gran apuesta de Luis de la Fuente fue el tristemente fallecido Antonio Puerta, ya que por sus características futbolísticas le recordaba mucho a su estilo de lateral ofensivo en el Athletic. Aunque el espigado jugador nervionense jugaba entonces más arriba, el entrenador riojano ya le veía muchas posibilidades de crecimiento como lateral izquierdo gracias a su zancada y su calidad con la zurda.

El cruce con Leo Messi

Eso sí, el Sevilla, acostumbrado a ganar muchos títulos en estas categorías inferiores en aquella época, pasó unos años de sequía en ese sentido. Y la razón respondía a un nombre y un apellido, Leo Messi. El pequeñito jugador del primer equipo juvenil tenía entonces 16 años y más de una vez se cruzaron los caminos de los dos equipos en las fases de eliminatorias.

Particularmente recordado por los técnicos que ayudaban a De la Fuente, sobre todo su gran amigo Antonio Valle, que fue su segundo entrenador y que lo llama cariñosamente "Pelón", fue un doble enfrentamiento con ese Barcelona, con la vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en el que Messi fue capaz de anotar hasta cuatro goles (dos en la ida y dos en la vuelta) cuando la eliminatoria parecía favorable a los sevillistas gracias a un 2-0 que superaba el 3-1 de la ida.

Luis de la Fuente sigue teniendo muchísimo contacto con Sevilla, donde cuenta con la gran amistad de Francisco López Alfaro o de Moisés, además del propio Antonio Valle, quienes se reúnen para comer cada vez que el nuevo seleccionador hace un viaje al Sur. La última vez fue con motivo del partido contra Japón de la selección sub 21 disputado justo antes del Mundial de Qatar, cuando Luis Enrique decidió seleccionar a Balde en el lugar de Gayá.

Otro de los vínculos de Luis de la Fuente con el Sevilla estuvo en su relación con Joaquín Caparrós, pues fue el delegado del Athletic Club durante el periodo del utrerano al frente del primer equipo vasco.