Luis de la Fuente, nuevo seleccionador español de fútbol

La Federación Española de Fútbol ha comunicado la decisión de nombrar a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador español en sustitución de Luis Enrique Martínez, que había sido destituido a lo largo de la mañana. El actual responsable de la selección sub 21 se hace cargo del equipo nacional en una decisión de promoción interna por encima de los rumores que parecían apuntar a Marcelino García Toral como nuevo seleccionador.

Sin embargo, la Federación Española ha seguido con los criterios empleados en otras ocasiones de promocionar a entrenadores que habían estado al frente de selecciones en categorías inferiores, algo que ya había sucedido por ejemplo con Julen Lopetegui o con Iñaki Sáez en su momento.

En la nota de prensa hecha pública por la RFEF se apunta que el director deportivo, José Francisco Molina, ha trasladado un informe al presidente, Luis Rubiales, en el que recomienda la elección del técnico riojano, hasta ahora seleccionador sub 21, para liderar la nueva etapa que comienza después del Mundial de Qatar.

Está previsto que Molina eleve el informe para su nombramiento el próximo lunes 12 de diciembre a la junta directiva de la RFEF.

🔴 OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol ✏️ La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes🔗 https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx — RFEF (@rfef) December 8, 2022

Según la nota publicada por el ente federativo, Luis de la Fuente (Haro, 1961) ha dirigido con éxito en las categorías inferiores de la selección desde su llegada a la RFEF. En 2015, se proclamó campeón de Europa con la selección sub 19. En 2018, fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección sub 18. Posteriormente, en julio de 2018 fue nombrado seleccionador sub 21 y un año más tarde, en 2019, se proclamó campeón de Europa en Italia conquistando el quinto entorchado para España tras imponerse en la final a Alemania (2-1). El seleccionador también es plata olímpica en los Juegos de Tokio 2020.

Un partido con la absoluta

A título anecdótico, De la Fuente cuenta en su haber con un partido dirigido a la selección absoluta en junio de 2021 contra Lituania en Butarque en las puertas de la Euro 2020 al encontrarse la selección nacional confinada por protocolo Covid.

El nuevo seleccionador debutará en marzo en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania y dirigirá sus dos primeros partidos contra Noruega y Escocia.

Una vez ratificado su nombramiento por la junta directiva, Luis de la Fuente sería presentado el lunes 12 de diciembre a las 12:30 horas en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol.