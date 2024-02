De la Fuente ya habla de Isaac Romero y le abre las puertas de la selección: "Me encanta"

El fútbol no entiende de edades. Es algo que ha repetido en numerosas ocasiones en el último mes Quique Sánchez Flores, quien precisamente entrena a la gran irrupción del 2024 en LaLiga EA Sports. Isaac Romero se ha convertido en el líder de un Sevilla que busca alejarse de la zona roja de la tabla, con cinco goles y una asistencia en apenas siete partidos.

Su última aparición, esta vez ante el Atlético de Madrid, terminó de colocar al lebrijano en el foco, tanto es así que hasta el seleccionador nacional ya habla públicamente sobre él.

"Tiene las puertas abiertas"

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación en el XXXIII Congreso de Periodistas Deportivos, en la localidad sevillana de La Rinconada, y fue cuestionado por el delantero nervionense: "Es un chico que me encanta. Estoy muy feliz y convencido de la apuesta por la cantera, vengo de la cantera, apuesto por la cantera y no es ninguna probatura, lo demuestro en cada convocatoria. Al jugador que se lo gana hay que darle oportunidades, pero no solo los que juegan en España. Véase Dani Olmo, véase Grimaldo...".

Además, el seleccionador nacional dejó un mensaje para un Isaac Romero que deberá seguir trabajando para lograr la ansiada llamada de España, aunque confía en su progreso: "Tiene todas las puertas abiertas de la selección, y por supuesto opciones como otro cualquiera, pero es que hay muchos donde elegir, y centrarnos en uno u en otro sería una lista interminable. Isaac lo está haciendo bien, tiene que seguir mejorando y creciendo y ser nada día más exigente, para que pueda ofrecer cada día mejor rendimiento", finalizó.

Navas, galardonado

En el mismo congreso, Jesús Navas recibió el premio 'Andaluz de Oro' 2023, una distinción más para el longevo capitán del Sevilla. El palaciego, que es "un ejemplo" para Luis de la Fuente, habló sobre la situación deportiva del club nervionense y reconoció la dureza del momento: "Es un año complicado. Se sufre bastante, pero tenemos orgullo y unas ganas increíbles. El Sevilla nunca se rinde. Ya lo hicimos el año pasado. Este año estamos trabajando bien, no están llegando los resultados pero entre todos lo vamos a sacar adelante. La actitud de ayer es la que hay que tener y vamos a seguir así".