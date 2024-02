Sevilla FC: Luis de la Fuente toma nota de Isaac Romero

El actual seleccionador español, Luis de la Fuente, ha estado este domingo en el palco del Ramón Sánchez-Pizjuán presenciando en directo el triunfo del Sevilla ante el Atlético de Madrid (1-0) gracias a un buen tanto de Isaac Romero, que suma ya cinco goles en sus primeros siete partidos.

El técnico español pudo ver en directo otra magnífica actuación del delantero lebrijano, que le está dando muchísimo al Sevilla desde su ascenso al primer equipo en el mercado invernal. Y a ello, se refirió Isaac Romero a la finalización del encuentro en DAZN: "No sé nada de eso, he intentado hacer mi partido y ayudar al equipo".

El atacante sevillista prefiere seguir centrado en sumar cosas al Sevilla, resaltando la importancia de volver a ganar ante la afición: "Más feliz imposible. Ya tocaba que llegase la victoria y más delante de nuestra afición. Estoy muy contento por conseguir los tres puntos dos partidos seguidos. He estado escuchando que van a pedir dos días y a ver lo que dice el míster".

🗣️ "Estaba escuchando que iban a pedir dos días de fiesta, pero a ver qué dice el míster"El divertido momento de @isaacrb00 en el vestuario del Sevilla con @PabloPintoDAZN como testigo#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/m6haAVwdCR — DAZN España (@DAZN_ES) February 11, 2024

"Me he podido adaptar lo más rápido posible a la categoría. Están saliendo las cosas bien, espero que sigamos hacia arriba", añadió Isaac, quien desveló lo que le han dicho sus compañeros en estas primeras semanas como futbolista profesional: "Que trabaje como venía haciendo en el filial, sin parar de correr y ayudando al equipo en todo. Eso es lo que intento hacer en cada partido".

Precisamente, uno de sus compañeros, Sergio Ramos, ha hablado de Isaac Romero y su aportación en el terreno de juego, además de esos consejos: "Siempre lo he felicitado. Por su trabajo, su personalidad... Siempre le he dicho lo mismo. Sé tú mismo. Haz lo que sabes. El míster siempre lo ha dicho. Nos da esa profundidad. Que siga la racha. Ojalá nos ayude mucho. Siempre he estado encima de él. Sigue teniendo ese hambre, esas salidas que le da al equipo... De cara a gol que siga con esa fortuna. Si está aquí es porque viene haciendo las cosas muy bien. Es un orgullo tremendo tener a gente de la cantera".

Su entrenador, Quique Sánchez Flores, le brindaba elogios en la rueda de prensa posterior al partido: "Él representa todo lo que significa el Sevilla FC y su escudo". Incluso, Diego Pablo Simeone tuvo bonitas palabras sobre el delantero nervionense: "¿Isaac Romero? Se compenetra muy bien con En-Nesyri, es agresivo, trabajan bien, hacen todo lo que un entrenador quiere de sus jugadores. Encima está marcando goles, no puedo más que mandar felicitaciones para el chico, porque está trabajando muy bien".