Lukebakio, otro candidato al extremo izquierdo vinculado al Sevilla

Dodi Lukebakio, extremo zurdo que actúa en ambas bandas, es el nuevo nombre vinculado al Sevilla, que rastrea el mercado en busca de una de las piezas que de forma más patente necesita el equipo: el extremo izquierdo.

Para el extremo izquierdo ya han sido vinculados varios nombres: Billal Brahimi, viejo conocido de Orta; Maxwell Cornet, caro por estar en la Premier; el belga del Genk Mike Tresor... Y ahora surge de nuevo desde Bélgica el nombre de este futbolista del Hertha Berlín, cuyo descenso a la Bundesliga 2 ha propiciado que Lukebakio (Bruselas, 24-09-1997) haya solicitado una salida.

El Burnley estaba en negociaciones con el Hertha Berlín e incluso se hablaba de un principio de acuerdo de 11 millones de euros más dos millones en variables. Pero, según un periodista belga especializado en mercado, el jugador bruselense con ascendencia y nacionalidad congoleña siempre apostó por clubes de más exigencia, en la idea de jugar la Champions.

🇪🇸🔴 #SevillaCF could hijack the deal for Dodi Lukebakio ! 🇺🇸 As the Spanish club didn't have money to spend, relationship trough 777Partners (shareholder group of the two teams) could help to facilitate the deal between #HerthaBSC & #Sevilla. 💰 As revealed on the 8th August,… pic.twitter.com/VH1X9N8yET