Nuevas pruebas médicas a Marcao después del entrenamiento del Sevilla

Ya avisó José Luis Mendilibar de que con Marcao hay que ir con "tranquilidad". El central brasileño fue uno de los dos descartes del primer equipo de la primera convocatoria de la temporada, la del partido ante el Valencia. Y este lunes, después del entrenamiento, en el que ha participado con el resto, se ha sometido a pruebas de imagen en el Centro Médico Doctor Arduán, del grupo IHP, en Bellavista.

El futbolista ha sido visto saliendo de la zona de radiología y resonancias de este centro médico poco antes del mediodía. Se trata de una prueba de control sobre su última lesión muscular, la que se produjo en pretemporada, una microrrotura en el recto anterior de del cuádriceps izquierdo que sufrió en Montecastillo.

El brasileño acudió en solitario después de haberse ejercitado con el grupo en la sesión que ha tenido el Sevilla esta mañana, la única en la ciudad deportiva antes de viajar este martes bien temprano, a las 8:30, a Atenas, donde el miércoles se juega la Supercopa de Europa con el Manchester City, a las 21:00 en el Georgios Karaiskakis de El Pireo.

La víspera del Sevilla-Valencia, partido para el que no fue citado Marcao, habló Mendilibar de la necesidad de ir con calma con el brasileño, que el pasado diciembre fue operado de una rotura en el bíceps femoral derecho, en la otra pierna de su última lesión.

"Las lesiones están ahí, tanto Marcao como Nianzou están lesionados, esperamos que se recuperen y no se vuelvan a lesionar. Marcao está entrando poco a poco en el grupo, y esperamos que esté pronto para jugar, para mañana no está. Tenemos que tener paciencia con él, porque ha tenido reiteradas lesiones y debemos ver cuándo sacarlo. Él nos tiene también que dar cuándo está. Las lesiones no sabemos sin son mala suerte, tiempo de recuperación... Tranquilidad", dijo el vizcaíno.

En este contexto, el brasileño está prácticamente descartado para jugar con el Manchester City, aunque el Sevilla lo ha inscrito en la lista de la UEFA para poder jugar la cita. En ella, en cambio, no está Nianzou, aún en periodo de baja por su lesión. Y la lista la subió el club el mismo día que inscribió en LaLiga a los cinco jugadores que estaban pendientes de inscripción, es decir, Badé, Gudelj, Gattoni, Pedrosa y Sow. Eso fue el martes, tras la presentación de Sow. Posteriormente, el jueves antes del Sevilla-Valencia, fue cuando Mendilibar pidió "tranquilidad" con Marcao.