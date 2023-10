Lukébakio dispara su cotización

El sevillista Dodi Lukébakio, la gran sensación en el equipo nervionense en el último tramo de partidos ligueros, se ha destapado ya definitivamente en el plano internacional con una soberana actuación con la selección de Bélgica, con la que fue titular este viernes en el partido que los Diablos Rojos disputaron en Austria (2-3) correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa.

El extremo belga anotó dos goles ante el equipo austriaco, el primero de ellos un auténtico golazo que ha llamado mucho la atención, con un regate espectacular pegado a la banda derecha, un demarraje y un golpeo espectacular arriba. Bélgica se puso 0-3 gracias a la actuación de un futbolista que, a sus 26 años, ha disparado su cotización en el mercado.

✌️| Dodi Lukebakio enflamme le terrain avec son premier doublé ! 🔥😍 pic.twitter.com/oYohAgQe1s — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) October 14, 2023

Lukébakio se ha destapado como el mayor acierto de Víctor Orta en su primer mercado como director deportivo del Sevilla, donde heredó el puesto de su mentor Monchi. El belga llegó procedente del Eintracht Fráncfort a cambio de unos 9 millones de euros más alguna cantidad más por variables.

El nuevo ídolo sevillista reconocía el mismo jueves en la concentración de Bélgica que su fichaje por el club de Nervión le ha venido como anillo al dedo. "Busco estabilidad y aquí en Sevilla me han recibido muy bien. Esto facilita la instalación en obra, la de la familia, los trámites administrativos e, inevitablemente, me permitió tener más libertad en el campo", dijo el extremo belga-congoleño.

Lukébakio celebró haber obtenido un puesto de titular nada más aterrizar en el club, que acaba de anunciar esta semana al uruguayo Diego Alonso como nuevo entrenador tras la destitución de José Luis Mendilíbar. "De todos los campeonatos en los que he jugado, Francia, Alemania, un poco de Inglaterra, España es el que más me conviene. Me han dicho esto muchas veces, porque es un campeonato técnico, en el que simplemente se juega al fútbol. Ahora lo entiendo mejor", explicó.