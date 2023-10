Jesús Navas, profeta en su tierra

Jesús Navas sigue devorando registros y, a un mes de cumplir 38 años, agrandó este jueves su leyenda en el fútbol español. El de Los Palacios, que además tuvo el honor de entrenar ayer con España en el estadio que lleva su nombre, dio una asistencia decisiva a Morata en el gol que abrió el marcador ante Escocia en La Cartuja, un triunfo (2-0) que significa un paso de gigante de los de Luis de la Fuerte de cara a su presencia en la Eurocopa 2024.

Y no sólo eso, sino que se convirtió en el jugador más longevo en vestir la camiseta de la absoluta, superando a un mito como Luis Suárez.

🥰 Es un histórico de la @SEFutbol y hoy hemos entrenado en el campo que lleva su nombre.Admirado por el seleccionador, reconocido por los mitos del @SevillaFC e ídolo de los jóvenes como @ANSUFATI.Eres leyenda, @JNavas.ℹ️ https://t.co/A92heYLDaN#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/LtguksoL08 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 13, 2023

El sevillista salió desde el banquillo y a los pocos minutos de estar en el campo firmó uno de sus centros marca de la casa que se convirtió en el tanto que abrió la lata de la defensa escocesa, que resistió 73 minutos.

El capitán sevillista es el único campeón del mundo en Sudáfrica 2010 que sigue en activo y el propio seleccionador lo elogiaba en la previa al partido ante los británicos. Jesús Navas está a punto de llegar a la cincuentena de internacionalidades con España (49), ha marcado 5 goles y ha dado 10 asistencias, aparte de ser el único jugador de la historia del fútbol que ha ganado un Mundial, una Eurocopa y una Nations League.

Navas es así el primer futbolista que juega con la absoluta una vez rebasados los 37 años de edad (37 años y 202 días), colocándose al frente de una ilustre lista de veteranos en la que le siguen el único Balón de Oro nacido en España, Luis Suárez (36 años y 346 días), Antonio Ramallets (36 años y 318 días), Andoni Zubizarreta (36 años y 242 días) o el delantero vasco Aritz Aduriz, hasta la fecha goleador con más edad en anotar una diana para la selección (36 años y 240 días).

Jesús Navas "Es muy bonito, es donde entreno con el Sevilla y ahora hacerlo con España es una ilusión muy grande”

Luis de la Fuente “Me emociona y se lo he dicho: ‘qué suerte tienes de tener tu campo en tu casa, es lo máximo para un futbolista”

Por ello ayer, sobre el mismo césped del campo principal de la ciudad deportiva, todos bromeaban con el de Los Palacios, que reconocía que sentía algo especial al pisar el mismo terreno sobre el que entrena todos los días con la camiseta de la selección española. “La verdad es que es algo muy bonito. Es el campo en el que entreno con el Sevilla y es una ilusión muy grande. Y ahora fíjate, con la selección disfrutar de este momento es algo único”, decía el protagonista de la mañana en la ciudad deportiva.

El seleccionador, Luis de la Fuente, era el primero que bromeaba con él en la charla previa al entrenamiento y lo comentaba después a los medios oficiales de la Federación. “Me emociona estar en el campo que lleva el nombre de un futbolista mítico e histórico para el fútbol español y para el sevillismo como es Jesús Navas. Como hoy le he dicho, qué suerte tienes de tener tu campo en tu casa, en tu club de toda la vida... es lo máximo a lo que puede aspirar un futbolista”.

Ansu Fati “Ha sido mi idolo de infancia; venía aquí a verlo de lejos de pequeño y para mí era una motivación”

“Para mí es de los mejores del mundo en su puesto. Tiene un rendimiento excepcional. Hay que verle entrenar, con una actividad, una entereza y una calidad que quita toda duda. Tiene cuerda para rato. De mi etapa de formación hay otro proceso que me enseñó a mirar más allá y me hace tener la tranquilidad con Jesús, con Jordi (Alba) en su momento. Y es que aporta enseñanza, valores a este grupo para que en el futuro seamos mejores. Lo que ofrece en el campo y fuera de él no tengo ninguna duda”, ya había advertido el riojano en la previa del encuentro ante Escocia.

Sus mismos compañeros lo ven como una leyenda cercana, un héroe de carne y hueso, como Ansu Fati. “Jesús ha sido mi ídolo de infancia, así que volver a esta ciudad y volver a la ciudad deportiva y ver que el campo lleva su nombre la verdad es que es un honor compartir vestuario con él. Para mí es un sueño porque venía aquí de pequeño a verlo de lejos y fue como una motivación para poder algún día llegar a la élite”.