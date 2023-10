Jesús Navas agranda su leyenda con la selección

Jesús Navas sigue devorando registros y, a un mes de cumplir 38 años, agrandó este jueves su leyenda en el fútbol español. El de Los Palacios dio una asistencia decisiva a Morata en el gol que abrió el marcador ante Escocia en La Cartuja, un triunfo (2-0) que significa un paso de gigante de los de Luis de la Fuerte de cara a su presencia en la Eurocopa 2024.

El sevillista salió desde el banquillo y a los pocos minutos de estar en el campo firmó uno de sus centros marca de la casa que se convirtió en el tanto que abrió la lata de la defensa escocesa, que resistió 73 minutos.

El capitán sevillista es el único campeón del mundo en Sudáfrica 2010 que sigue en activo y el propio seleccionador lo elogiaba en la previa al partido ante los británicos. "Para mí es de los mejores del mundo en su puesto. Tiene un rendimiento excepcional. Hay que verle entrenar, con una actividad, una entereza y una calidad que quita toda duda. Tiene cuerda para rato. De mi etapa de formación hay otro proceso que me enseñó a mirar más allá y me hace tener la tranquilidad con Jesús, con Jordi (Alba) en su momento. Y es que aporta enseñanza, valores a este grupo para que en el futuro seamos mejores. Lo que ofrece en el campo y fuera de él no tengo ninguna duda", decía el riojano.

Jesús Navas está a punto de llegar a la cincuentena de internacionalidades con España (49), ha marcado 5 goles y ha dado 10 asistencias, aparte de ser el único jugador de l historia del fútbol que ha ganado un Mundial, una Eurocopa y una Nations League.

Nyland, Sow y Ocampos

Otros internacionales sevillistas también han tenido participación ya en el presente parón FIFA. Nyland defendió la portería de Noruega en el 0-4 que la selección de Haaland (2 goles) endosó a Chipre.

Por su parte Sow jugó una media hora en el triunfo de Suiza sobre Andorra (3-0) y Ocampos apenas estuvo un minuto en el 1-0 de Argentina sobre Paraguay en el Monnumental de Buenos Aires.