La luz de Tecatito: polivalencia y atrevimiento

"Hoy ha llegado Tecatito sin dormir, no ha podido entrenar tampoco. Forma parte del contexto de los internacionales. Veremos qué jugadores están en mejor disposición para jugar". Con esas palabras en la rueda de prensa del viernes, Julen Lopetegui daba a entender que el mexicano no iba a estar en condiciones de jugar en El Sadar. Sin embargo, no sólo lo incluyó en la convocatoria sino que a los cuatro minutos se vio obligado a sacarlo al campo tras la lesión de Montiel. Y Tecatito Corona respondió iluminando el juego ofensivo del Sevilla en los pocos momentos en que tuvo profundidad el equipo, después de haberse mostrado firme en tareas defensivas.

El mexicano salió en principio para ejercer de carrilero por la derecha, con un dibujo de tres centrales en el que Gudelj y Rekik flanqueaban a Diego Carlos. Eso fue hasta que mediada la primera mitad el técnico sevillista decidió variar el dibujo para volver a su clásico 4-3-3, para lo que retrasó un pelín al Tecatito, que se ubicó ya como lateral derecho específico. En ambas posiciones cumplió, con movimientos defensivos que demuestran que tiene un bagaje, adquirido en los últimos años en el Oporto, y una cultura necesarias para no desentonar y andar firme.

Tanto con alguna anticipación por abajo como en algún centro pasado, Tecatito Moreno no falló, y convenció a Lopetegui de dejarlo como lateral hasta el momento en que, ya en la segunda mitad, sacó a Koundé para ubicarlo en su puesto y que el mexicano adelantara su posición.

Y ahí fue donde empezó el Sevilla a tener algo de profundidad, aunque ya en la primera parte el Tecate fue el autor de la mejor jugada, justo antes del descanso: ganó la línea de fondo, recortó a Chimi Ávila, se fue de Moncayola y Manu Sánchez y su centro no lo cazó Óliver Torres por poco. Ya más adelantado y escorado como extremo izquierdo, percutió en diagonal hacia el área con rapidez y optó por un duro disparo que se fue desviado (70'). Y en el 72', ahora desde la derecha, le dio un gran pase en profundidad a En-Nesyri, quien chutó tras un recorte a David García, que bloqueó su chut.

El mexicano movió el árbol del Sevilla con su regate, su frescura para encarar y buscar vías en estático con su cambio de ritmo. Y encima ofreció polivalencia, jugando hasta en cuatro posiciones.