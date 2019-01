Machín: "Ha sido redondo"

Feliz y orgulloso de su equipo compareció Pablo Machín tras el merecido triunfo del Sevilla ante el Barcelona. El técnico alabó la capacidad de su equipo para reaccionar tras el mal partido ante el Madrid, aunque también lamentó la lesión de Jesús Navas, un nuevo contratiempo.

"Es momento para disfrutar de este gran partido, la lástima es que no suponga tres puntos o pasar la eliminatoria. Hay que disfrutar, pero ya tengo en la cabeza el debe del partido, una nueva lesión. Esperamos que no se alargue mucho, pero nos va a pasar factura. Seguramente (Jesús Navas) tendrá una rotura fibrilar, no quiero anticiparme, pero casi seguro. El cambio de Sarabia ha sido más por dosificar, estaba sobrecargado", indicó Machín, que siguió elogiando a sus jugadores: "Con ellos soy el más honesto del mundo, debemos ser críticos y exigentes, pero coherentes. El equipo nunca ha mostrado que no compita. Hay momentos en que puedes estar peor, es cierto, pero en cuanto a las posibilidades de ganar siempre las tenemos. Llevábamos tres derrotas y lo mejor era cortar rápido con un triunfo. Además, con el mejor rival para que la victoria sea reconfortante. Habrá gente que dirá que nos lo ha puesto más fácil, pero yo he visto a un rival que nos lo ha puesto difícil, sobre todo en la primera parte. En el cómputo general hemos creado muchas más ocasiones que ellos".

"En mi labor siempre se sufre, pero te lo tienes que tomar como parte de tu trabajo. Cuanto más tranquilo te muestres para ser reflexivo, más ayudas al equipo. Sufrir he sufrido en otros partidos mucho más", aseguró el soriano sobre cómo vivió el encuentro, antes de referirse a la cita de vuelta en el Camp Nou: "Puede pasar de todo, sabemos que tienen capacidad, como así lo han demostrado a lo largo de su historia, de darle la vuelta a marcadores más difíciles. Confiamos en competir bien, llevamos una ventaja. Esperemos que no nos pase factura lo de competir hasta la extenuación, el hecho de competir tantos partidos. La Copa le ha dado mucho al Sevilla y tenemos la obligación de ganar en todos los campos".

Por último, el preparador sevillista se refirió al duelo liguero del sábado ante el Levante, en el que confía en recuperar la dinámica en la Liga. "Con el Levante necesitamos hacer un partido tan redondo como el de hoy. Seguro que el equipo está capacitado para ganar y poder recuperarse del esfuerzo de hoy", finalizó Machín.